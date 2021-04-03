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Вышел первый трейлер нового "Космического Джема" на русском языке

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    03.04.2021, 17:35
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

На канале WBRussia опубликован первый трейлер фильма "Космический Джем: Новое Поколение", а в официальном Instagram-аккаунте размещен постер.

Как и в оригинальной картине 1996 года с легендарным Майклом Джорданом, в новой киноленте современной иконе баскетбола - Леброну Джеймсу - предстоит обучить недисциплинированных мультяшек Луни Тюнз игре в мяч и победить команду Звездных вышибал.

Помимо Багза, Лолы Банни и Даффи Дака в трейлере засветились Кинг-Конг, Стальной гигант и другие яркие персонажи WB. Получился эдакий локальный "Первому игроку приготовиться", только с упором на баскетбол.

Режиссером "Нового поколения" выступил Малкольм Д. Ли, продюсерами - Райан Куглер и Маверик Картер.

Премьера запланирована на 15 июля - одновременно в кинотеатрах и в онлайн-сервисе HBO Max.

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