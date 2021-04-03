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03.04.2021 21:04
Рубрика: Культура

Вышел трейлер фильма "Черная вдова"

Текст: Сусанна Альперина

Нужно решить: либо быть таким, каким ты удобен миру, либо оставаться самим собой. Вот смысл того, что хочет нам сказать "Черная вдова" в трейлере нового фильма студии Marvel. Трейлер вышел сегодня. "Черная вдова" в исполнении Скарлетт Йоханссон устала бегать от своего прошлого и встречается с ним лицом к лицу.

Фото: "Ракета Релизинг"
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В трейлере все, чего мы ждем - драки, технологии, погони, красивые женщины. А фильм "Чёрная вдова", рассказывает о приключениях легендарной супер-шпионки Наташи Романофф до того, как она вступила в ряды Мстителей. Чёрной вдове также предстоит узнать об опасном заговоре, в который оказываются втянуты её старые знакомые - Елена (в исполнении Флоренс Пью), Алексей, также известный как Красный Страж (в исполнении Дэвида Харбора), и Мелина (в исполнении Рэйчел Вайс).

Долгожданная картина выйдет в широкий прокат в России 8 июля 2021 года, а в США - 9 июля. То, что она станет блокбастером, предсказать нетрудно. Режиссер - Кейт Шортланд. В филме также снимались Рэй Уинстон, Уильям Хёрт и О.Т. Фагбенли Прокатный рейтинг - 16+.

Культура Кино и ТВ Мировое кино

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