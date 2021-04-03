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03.04.2021 12:16

Вышла очередная серия фильма о борьбе с терроризмом в Синьцзяне

2 апреля состоялась премьера документального фильма на телеканале CGTN "Незримая война: Трудный путь борьбы с терроризмом в Синьцзяне". Это четвертый фильм в серии, в котором раскрываются масштабы экстремистских идей, а также внешние и внутренние вызовы, с которыми сталкивается антитеррористическая деятельность в Синьцзяне, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: Noel Celis / AFP Фото: Noel Celis / AFP
Фото: Noel Celis / AFP

Почему в течение долгого времени теракты в Синьцзяне не прекращались? Какой ущерб антитеррористической деятельности в Синьцзяне нанесли "двурушники", занимающие высокие должности в политико-правовой системе Синьцзян-Уйгурского автономного района? Почему в младших и средних школах в течение 13 лет пользовались "вредоносными" учебниками, воспевающими "тюркских героев" и обличающими так называемые "этнические репрессии"? Почему нужно рубить невидимые руки международного терроризма, которые постоянно тянутся к Китаю из-за рубежа?

В фильме сделан акцент на раскрытие экстремистской идеологии как внутри Синьцзяна, так и за его пределами, а также на ужасающие методы сепаратистских групировок. В том числе затронуты темы "двурушников", "вредоносных" учебных материалов и распространения медиаконтента террористической направленности. Этот фильм общей продолжительностью 55 минут состоит из четырех частей: "Сеть", "Внутренний враг", "Тлетворные учебники" и "Угрозы из интернета".

5 и 7 декабря 2019 года, а также 19 июня 2020 года на телеканале CGTN состоялись премьеры трех документальных фильмов на тему борьбы с терроризмом в Синьцзяне: "Борьба с терроризмом в Синьцзяне Китая", "Закулисные злодеи: Исламское движение Восточного Туркестана и терроризм в Синьцзяне" и "Горы Тяньшань стоят: Воспоминания о борьбе с терроризмом в Синьцзяне". В этих фильмах в небывалом масштабе показана суровая действительность 30-летней борьбы с терроризмом в Синьцзяне, ее глубинные причины, а также высокая цена ожесточенной борьбы. Все эти фильмы пользуются большим успехом, становясь предметом активных дискуссий и обсуждений.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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