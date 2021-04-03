За сутки в Турции выявлено рекордное число заболевших COVID-19

Минздрав Турции сообщил о рекордном количестве случаев коронавируса в стране. За сутки было выявлено 42 тысячи 308 инфицированных. Почти полторы тысячи человек госпитализированы. В больницах в тяжелом состоянии сейчас находятся 2182 пациентов с COVID-19.

Президент республики Раджеп Тайип Эрдоган заявил, что из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в большинстве провинций вновь вводится комендантский час, который будет действовать с 21:00 пятницы до 5:00 понедельника. В январе в Турции началась вакцинация населения. Первые в списке - граждане из группы риска: медики, учителя и пожилые люди, напоминает РИА Новости.