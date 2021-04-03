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03.04.2021 21:22
Рубрика: Культура

"Застава Ильича" и "Асса" вошли в коллекцию Роттердамского кинофестиваля

Текст: Сусанна Альперина
Кадр из фильма "Застава Ильича". Фото: kinopoisk.ru Кадр из фильма "Застава Ильича". Фото: kinopoisk.ru
Кадр из фильма "Застава Ильича". Фото: kinopoisk.ru

Режиссерская версия легендарной картины Марлена Хуциева "Застава Ильича" размещена на сайте Международного Роттердамского кинофестиваля в рамках проекта IFFR Unleashed: 50/50. Фильм снят в 1964 году на Киностудии им. М. Горького. Из отечественных фильмов в список еще попала "Асса" Сергея Соловьева - фильм 1987 года с Виктором Цоем.

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К своему 50-летнему юбилею фестиваль выбрал 50 лент из своих ежегодных выпусков. Они доступны для онлайн-просмотра на языке оригинала с субтитрами. Фильмы "Застава Ильича" и "Асса" соседствуют с "Мертвецом" (1995) Джима Джармуша, "Последним фильмом" (1971) Денниса Хоппера, японским боевиком 1962 года "Повесть о Затойчи" режиссера Кэндзи Мисуми, по которому впоследствии снял ремейк Такеши Китано. А также с лентами разных лет производства Индии, Ирана, Китая, Японии, Мексики, Бразилии, Франции, Великобритании и других стран.

Картины доступны для просмотра в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге до 13 мая. Подробности - на сайте Международного кинофестиваля в Роттердаме:

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