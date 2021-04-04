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04.04.2021 20:08
Рубрика: Общество

7 апреля в "РГ" пройдет круглый стол "За спорт! За здоровье! За нацию!"

7 апреля (среда) в 12.00 в медиацентре "Российской газеты" состоится круглый стол на тему: "За спорт! За здоровье! За нацию!". Это мероприятие проводится в рамках второго межконгрессного мероприятия международной площадки прямого диалога УРАЛРОСПРОМЭКО.
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

В круглом столе примут участие:

Карпов Анатолий Евгеньевич - депутат ГД РФ, президент СНВС России, многократный чемпион мира по шахматам;

Торубарова Ольга Александровна - министр спорта Республики Крым;

Боков Андрей Владимирович - народный архитектор России;

Шестаков Александр Леонидович - ректор Южно-Уральского государственного университета, доктор технических наук, профессор;

Еделев Дмитрий Аркадьевич - доктор медицинских и экономических наук, профессор;

Корнеева Юлия Владимировна - президент АНО УРАЛРОСПРОМЭКО.

Горбунов Андрей Александрович руководитель телерадиокомпании "Альтекс Медиа", главный редактор (г. Артемовский Свердловской области)

На круглом столе будут обсуждаться следующие вопросы:

- продвижение физической культуры в массы, оздоровление населения страны с помощью двигательной активности;

- медицинские аспекты спорта и здоровое питания для физкультурников;

- развитие студенческого спорта;

- популяризация здорового образа жизни, физической культуры, повышения качества жизни россиян;

- производственная гимнастика и спорт на предприятиях.

Модераторы мероприятия:

Корнеева Юлия Владимировна, член Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, Президент АНО УРАЛРОСПРОМЭКО (Россия, г.Екатеринбург)

Зарудный Павел Сергеевич, редактор отдела спорт "Российской газеты".

Онлайн-трансляция мероприятия будет доступна на сайте mc.rg.ru 07 апреля 2021 г. с 12.00.

Аккредитация СМИ для участия в круглом столе в ZOOM - по электронной почте mc@rg.ru или по телефону +7 (903) 171-81-99 до 07 апреля 09.00 мск.

При публикации материалов и цитировании участников, ссылка на мероприятие и "Российскую газету" как организатора - обязательна. Внесение каких-либо изменений, добавлений или искажение в копируемую (цитируемую)информацию не допускается.

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