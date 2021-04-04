7 апреля в "РГ" пройдет круглый стол "За спорт! За здоровье! За нацию!"

В круглом столе примут участие:
Карпов Анатолий Евгеньевич - депутат ГД РФ, президент СНВС России, многократный чемпион мира по шахматам;
Торубарова Ольга Александровна - министр спорта Республики Крым;
Боков Андрей Владимирович - народный архитектор России;
Шестаков Александр Леонидович - ректор Южно-Уральского государственного университета, доктор технических наук, профессор;
Еделев Дмитрий Аркадьевич - доктор медицинских и экономических наук, профессор;
Корнеева Юлия Владимировна - президент АНО УРАЛРОСПРОМЭКО.
Горбунов Андрей Александрович руководитель телерадиокомпании "Альтекс Медиа", главный редактор (г. Артемовский Свердловской области)
На круглом столе будут обсуждаться следующие вопросы:
- продвижение физической культуры в массы, оздоровление населения страны с помощью двигательной активности;
- медицинские аспекты спорта и здоровое питания для физкультурников;
- развитие студенческого спорта;
- популяризация здорового образа жизни, физической культуры, повышения качества жизни россиян;
- производственная гимнастика и спорт на предприятиях.
Модераторы мероприятия:
Корнеева Юлия Владимировна, член Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, Президент АНО УРАЛРОСПРОМЭКО (Россия, г.Екатеринбург)
Зарудный Павел Сергеевич, редактор отдела спорт "Российской газеты".
Онлайн-трансляция мероприятия будет доступна на сайте mc.rg.ru 07 апреля 2021 г. с 12.00.
Аккредитация СМИ для участия в круглом столе в ZOOM - по электронной почте mc@rg.ru или по телефону +7 (903) 171-81-99 до 07 апреля 09.00 мск.
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