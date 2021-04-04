У руководителя Росавиации Александра Нерадько сегодня юбилей. Он родился за несколько дней до легендарного полета первого космонавта планеты. А потому "Российская газета" просто не могла не задать Александру Васильевичу чисто "космические" вопросы.

Александр Васильевич, вы - ровесник полета Юрия Гагарина. Была ли когда-нибудь у вас мысль стать космонавтом или как-то иначе связать свою жизнь с космосом?

Александр Нерадько: Дорога в космос часто пролегает именно через авиацию. Мне посчастливилось связать свою жизнь, судьбу и карьеру с гражданской авиацией, о чем нисколько не жалею.

Какое мировое событие вы поставили бы в один ряд с началом космической эры?

Александр Нерадько: Первый полет в космос и его дальнейшее освоение человечеством не сравнить ни с чем, по моему мнению.

Самолеты и вертолеты Росавиации задействованы в службе авиационно-космического поиска и спасения возвращающихся с орбиты экипажей. Баллистики рассчитывают траектории спуска едва ли не до метра. Однако случается всякое, и корабли иногда заносит за сотни километров. Вам же и самому приходилось встречать экипажи. Какие самые сильные впечатления? Какая встреча запомнилась больше всего?

Александр Нерадько: Действительно, мне довелось руководить многими поисково-спасательными операциями по обеспечению приземления экипажей спускаемых аппаратов пилотируемых космических кораблей. Каждая такая операция отличается друг от друга. Это очень сложная и ответственная работа. Каждая запоминается навсегда.

Говорят, как только у спускаемого аппарата отстрелятся антенны, первая оперативная группа тут же специальной рукояткой открывает люк. Рукоятка сразу становится сувениром. У вас есть такой сувенир?

Александр Нерадько: Такая реликвия действительно существует и бережно хранится.

Дружите ли Вы с кем-то из космонавтов?

Александр Нерадько: Конечно!

О чем бы вы сегодня спросили Юрия Гагарина?

Александр Нерадько: Ни о чем бы не спрашивал. Предложил бы слетать в новый аэропорт Саратова, который мы построили и ввели в эксплуатацию в 2019 году недалеко от того места, где 12 апреля 1961 года приземлился первый космонавт нашей планеты, в аэропорт имени Юрия Алексеевича Гагарина.

Как вы относитесь к идее съемки на Международной космической станции художественного фильма?

Александр Нерадько: Такую идею полностью поддерживаю. Художественный фильм поможет заглянуть в особенные "уголки" работы и быта космонавтов и астронавтов на Земле и в космосе. Уверен в том, что фильм будет пользоваться огромной популярностью.