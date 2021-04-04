Чем заплатил Зеленский за общение с главой США

В субботу в Донбассе погиб ребенок. Пятилетний мальчик играл во дворе, когда на него сбросил бомбу украинский беспилотник. Это очередное пополнение бездушной статистики мониторинговой миссии ООН, которая ведет подсчет детей, погибших от украинских обстрелов, и реальная стоимость звонка, полученного президентом Владимиром Зеленским из-за океана.

Даже в официальном сообщении пресс-службы Народной милиции ДНР, предпочитающей строгий стиль отчетности, звучат плохо сдерживаемые эмоции: "Боевики 59-й бригады ВСУ, выполняя преступный приказ главаря Шаповалова, применили беспилотный летательный аппарат... В результате преступных действий украинских боевиков погиб ребенок 2016 года рождения и получила ранения различной степени тяжести местная жительница 1954 года рождения".

И эти определения сложно оспорить: вооруженные силы Украины занимаются именно террором против мирных жителей Донбасса, которых на словах так хотят вернуть под юрисдикцию Киева, опять же на словах, "исключительно путем переговоров". И потому иначе как "главарем" невозможно назвать командира подразделения, а его подчиненных - "боевиками". Чем в этот момент занимался верховный главнокомандующий боевиков? Вероятно, отмечал в узком кругу долгожданный звонок хозяина - президента США Джо Байдена, полгода игнорировавшего президента страны, с которой он и его сын более чем хорошо знакомы. В отчете Белого дома о знаковом разговоре основное внимание уделено украинской коррупции и требуемым от Киева реформам, тогда как у Зеленского на первое место поставили дежурную поддержку территориальной целостности.

Украинские силовики сбросили бомбу с беспилотника во двор жилого дома в Донецкой народной республике. Погиб ребенок. Фото: Вести.Ru

Пока, до обнародования записи в традиции украинских лидеров, неизвестно, о чем на самом деле 20 минут шел разговор. Математическая логика подсказывает, что за вычетом перевода у Зеленского было максимум пять минут на то, чтобы озвучить собственные интересы. Может статься, что он и услышал от Байдена многозначительное "Mmm hmm, I do" на наводящий вопрос о силовом решении "проблемы Донбасса", а возможно, и прямой приказ. Впрочем, высказываются мнения, что американская сторона, напротив, рекомендовала украинской успокоиться.

Беда Зеленского в том, что дав старт напряженности в Донбассе, ему будет сложно ее остановить

Большинство же киевских наблюдателей едины во мнении, что эскалация напряженности в Донбассе с украинской стороны - а это факт, следующий из отчетов ОБСЕ, - нужна была только для того, чтобы Байден, для которого Украина самое токсичное пятно на карте мира, все-таки позвонил в Киев. Тот же фокус провернул в 2017 году и Порошенко, инициировав обострение в районе Авдеевки ради звонка Трампа, имевшего на украинскую элиту зуб из-за единодушной поддержки со стороны Киева его конкурентки на выборах Хиллари Клинтон. Беда Зеленского в том, что дав старт напряженности на Донбассе, ему будет сложно ее остановить. Ведь недавно, вопреки прошлогодним договоренностям о перемирии, Зеленский позволил боевикам открывать огонь по их собственному усмотрению. Разогнанная Зеленским военная истерия пагубно действует и на ближайшее окружение: вот и пресс-секретарь украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Арестович уже заявляет, что на учениях Defender Europe 2021 Украина вместе с НАТО будет отрабатывать "войну с Россией". Хотя вряд ли этот близкий по духу Зеленскому человек - актер по профессии и блогер по основному занятию - понимает угрожающий вес им сказанного. Но безответственность - второе имя украинской власти.