Чем заплатил Зеленский за общение с главой США

Даже в официальном сообщении пресс-службы Народной милиции ДНР, предпочитающей строгий стиль отчетности, звучат плохо сдерживаемые эмоции: "Боевики 59-й бригады ВСУ, выполняя преступный приказ главаря Шаповалова, применили беспилотный летательный аппарат... В результате преступных действий украинских боевиков погиб ребенок 2016 года рождения и получила ранения различной степени тяжести местная жительница 1954 года рождения".
И эти определения сложно оспорить: вооруженные силы Украины занимаются именно террором против мирных жителей Донбасса, которых на словах так хотят вернуть под юрисдикцию Киева, опять же на словах, "исключительно путем переговоров". И потому иначе как "главарем" невозможно назвать командира подразделения, а его подчиненных - "боевиками". Чем в этот момент занимался верховный главнокомандующий боевиков? Вероятно, отмечал в узком кругу долгожданный звонок хозяина - президента США Джо Байдена, полгода игнорировавшего президента страны, с которой он и его сын более чем хорошо знакомы. В отчете Белого дома о знаковом разговоре основное внимание уделено украинской коррупции и требуемым от Киева реформам, тогда как у Зеленского на первое место поставили дежурную поддержку территориальной целостности.
Пока, до обнародования записи в традиции украинских лидеров, неизвестно, о чем на самом деле 20 минут шел разговор. Математическая логика подсказывает, что за вычетом перевода у Зеленского было максимум пять минут на то, чтобы озвучить собственные интересы. Может статься, что он и услышал от Байдена многозначительное "Mmm hmm, I do" на наводящий вопрос о силовом решении "проблемы Донбасса", а возможно, и прямой приказ. Впрочем, высказываются мнения, что американская сторона, напротив, рекомендовала украинской успокоиться.
Большинство же киевских наблюдателей едины во мнении, что эскалация напряженности в Донбассе с украинской стороны - а это факт, следующий из отчетов ОБСЕ, - нужна была только для того, чтобы Байден, для которого Украина самое токсичное пятно на карте мира, все-таки позвонил в Киев. Тот же фокус провернул в 2017 году и Порошенко, инициировав обострение в районе Авдеевки ради звонка Трампа, имевшего на украинскую элиту зуб из-за единодушной поддержки со стороны Киева его конкурентки на выборах Хиллари Клинтон. Беда Зеленского в том, что дав старт напряженности на Донбассе, ему будет сложно ее остановить. Ведь недавно, вопреки прошлогодним договоренностям о перемирии, Зеленский позволил боевикам открывать огонь по их собственному усмотрению. Разогнанная Зеленским военная истерия пагубно действует и на ближайшее окружение: вот и пресс-секретарь украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Арестович уже заявляет, что на учениях Defender Europe 2021 Украина вместе с НАТО будет отрабатывать "войну с Россией". Хотя вряд ли этот близкий по духу Зеленскому человек - актер по профессии и блогер по основному занятию - понимает угрожающий вес им сказанного. Но безответственность - второе имя украинской власти.