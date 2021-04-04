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04.04.2021 08:00
Рубрика: Экономика

Что будет с рублем и нефтью на грядущей неделе

Текст: Роман Маркелов
Рубль
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка "Зенит":

Фото: iStock
Рубль укрепится на 10 процентов и пробьет психологически важные уровни

- Перспективы рубля на неделе выглядят умеренно-негативными. Российская валюта остается в числе основных аутсайдеров среди высокодоходных валют и найти возможность выйти из сложившейся ситуации у рубля не так много. Сильная экономическая статистика в США, особенно по рынку труда, продолжит поддерживать доллар и приводить к росту базовых доходностей, что вновь снижает привлекательность операций на развивающихся рынках. Геополитический прессинг рубля несколько утих, но риски его возращения довольно высоки. Кроме того, нерезиденты продолжают покидать рынок ОФЗ, поэтому у иностранных инвесторов все меньше инструментов для вложений на локальный рынок РФ, что для рубля выглядит негативным. При отсутствии плохих геополитических новостей курс, вероятно, останется в диапазоне 75-77 рублей за доллар, но завершение недели скорее пройдет в границах 76-77 рублей.

Нефть

Анна Морина, руководитель аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие":

- Участники рынка восприняли первоапрельское решение стран ОПЕК+ постепенно увеличивать добычу с мая месяца как позитивный сигнал и как уверенность участников альянса в восстановлении спроса на нефть. Сразу после объявления решения цены начали расти до уровня выше 65 долларов за баррель, но потом скорректировались. Учитывая, что 2 апреля торгов на европейских и американских рынках не было из-за выходного дня в связи с католической Страстной пятницей, в понедельник рост цен может продолжиться, но цену в 70 долларов за баррель Brent мы на следующей неделе увидеть не ожидаем.

Общий консенсус в настоящий момент заключается в том, что увеличение объемов добычи ОПЕК+ на самом деле достаточно консервативное и спрос будет опережать предложение. Если же реального спроса окажется недостаточно для таких объемов, цены могут скорректироваться в диапазон 60-65 долларов за баррель. С фундаментальной точки зрения восстановление спроса все еще зыбкое, особенно в разгар третьей волны коронавируса и новых локдаунов в Европе, а запасы нефти в мире хоть и сокращаются, но все еще превышают средние уровни 2015-2019 годов.

Экономика Финансы Валютный рынок Экономика Отрасли Нефть и газ Курс рубля Цена на нефть

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