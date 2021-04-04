ЦСКА победил СКА во второй игре полуфинала Кубка Гагарина

Столичный ЦСКА переиграл СКА из Санкт-Петербурге во второй встрече финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и повел 2-0 в серии.

Матч, состоявшийся в Москве, завершился со счетом 2:0 в пользу "красно-синих". Шайбы забросили Максим Шалунов (22-я минута) и Константин Окулов (60). Отметим, что голкипер ЦСКА Ларс Юханссон провел третий подряд поединок "на ноль" (пятый в нынешнем плей-офф).

Следующий матч серии до четырех побед между ЦСКА и СКА пройдет в Санкт-Петербурге 6 апреля.