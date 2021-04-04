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04.04.2021 09:00
Рубрика: Общество

Две подсказки целевикам: когда не заставят отрабатывать и платить штраф

Текст: Ирина Ивойлова
С этого года требования к целевикам значительно ужесточаются. Целевое направление дает абитуриенту при поступлении в вузы серьезные льготы, его возьмут практически вне конкурса. Правда, по новым правилам и обязательств много - отработка не менее трех лет на предприятии, которое тебя ждало на работу, штрафы и возмещение стоимости обучения, если ты на работу не явился. Все это теперь очень строго прописано в документах. Но жизнь богаче любой бумаги, бывают ситуации, когда целевику пойдут навстречу, не заставят отрабатывать и платить штрафы.

Две подсказки будущим целевикам

1. Договор расторгается без штрафа, если студент вынужден ухаживать за супругом, детьми, родителями, которые стали инвалидами 1 группы. Еще ситуация: студент сам стал инвалидом 1 или 2 группы, студентка вышла замуж за военнослужащего, но не призывника.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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2. Обязательства по отработке целевика приостанавливаются без штрафа, если у выпускника есть медицинские противопоказания для работы. Еще вариант: он вынужден ухаживать за больными родителями, бабушкой, дедушкой, братом или сестрой. Не заставят отрабатывать того, кто имеет ребенка до 3 лет или является супругом военнослужащего (не по призыву). Освободят от отработки, если вы находитесь в отпуске по беременности и родам или вынуждены ухаживать за супругом, детьми, родителями, которые стали инвалидами 1 группы. Разумеется, не заставят отрабатывать три года, если человек снова пошел учиться по целевому направлению того же заказчика (был в бакалавриате, поступил в магистратуру, был в магистратуре или специалитете - пошел в ординатуру). Есть и некоторые другие основания.

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