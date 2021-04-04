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04.04.2021 06:28
Рубрика: Общество

Эксперт объяснила, из-за чего становится вредной вареная картошка

Текст: Оксана Грибанова

Одни считают употребление картофеля недопустимым при похудении, другие уверяют, что теряют лишние килограммы, не отказываясь от любимого продукта. Диетолог Светлана Фус считает вполне допустимым есть картошку на диете. Кроме ряда случаев, когда продукт становится действительно опасным для фигуры.

Фото: pixabay.com
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Так, при похудении надо отказаться от вареного картофеля, если вы привыкли есть его в виде пюре со сливочным маслом, молоком и яйцом. По словам диетолога, такой картошки можно съесть довольно много, плюс вместе с овощем человек употребляют неоправданно большое количество жиров.

Кроме того, картофель становится опасным, когда превращается в чипсы или картофель фри, напомнила диетолог. В первом случае человек получает прессованный крахмал, пропитанный маслом, густо посоленный и поперченный, часто с искусственными ароматизаторами и вкусовыми добавками. Ничего полезного в чипсах нет.

Что касается картофеля фри, то при нагревании выше 120 градусов из картофельного крахмала образуется канцероген акриламид. Так овощ становится источником опасных трансжиров.⁣⁣ Помимо того, что жареная картошка пагубно влияет на ЖКТ, она также является крайне калорийной - не менее 400 ккал на 100 граммов продукта, отметила диетолог.

Наука Общество Здоровье

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