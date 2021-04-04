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04.04.2021 18:55
Рубрика: Власть

В начале реформы

Чиновников надо ориентировать на общественно значимые результаты
Текст: Елена Добролюбова (заместитель директора Центра технологий государственного управления ИПЭИ РАНХиГС)
Российская газета - Федеральный выпуск № 71(8422)
В правительстве объявили промежуточные итоги реализации первого этапа административной реформы в федеральных органах исполнительной власти. В целом фактические параметры оптимизации оказались близки к объявленным на старте: общее сокращение штатной численности в центральных аппаратах и территориальных органах составило 31,9 тыс. единиц.
Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Если сопоставить эти данные с последними опубликованными министерством финансов данными о штатной численности соответствующих ведомств в 2019 году, сокращение составляет около 8,2%. В федеральных органах исполнительной власти сокращено 33 штатных единицы заместителей руководителей ведомств (планировалось 37) и 66 структурных подразделений (планировалось 74).

Фото: Александр Корольков/РГ
Административная реформа привела к уменьшению госаппарата почти на 10%

Немаловажное обстоятельство, позволившее снизить сопротивление преобразованиям и провести их в достаточно короткий срок, - ранее выделенные средства на оплату труда гражданских служащих остались в фондах оплаты труда ведомств.

Основной ожидаемый эффект первого этапа реформы - повышение оперативности принятия управленческих решений. При укрупнении структурных подразделений процедура распределения задач и отчетности об их исполнении упрощается, а количество внутриведомственных согласований сокращается. Расширение функционала руководителей позволяет своевременно снимать разногласия по решениям, предлагаемым различными структурными подразделениями и более оперативно и согласованно реагировать на вновь возникающие вызовы. Таким образом, основной эффект от первого этапа реформы проявится постепенно: сперва в повышении своевременности и качества исполнения поручений, а в конечном счете - в повышении результативности реализуемой государственной политики и качества оказываемых государственных услуг.

Однако проведенные организационно-штатные преобразования - это только первый этап реформы. Те искажения в организационной структуре ведомств, на устранение которых он был направлен (избыточная численность обеспечивающих подразделений и управленческого аппарата), зачастую возникали как ответ на недостаточный уровень конкурентоспособности оплаты труда на государственной службе. Эта проблема особенно значима для категории "специалисты": их уровень оплаты труда на государственной службе существенно ниже, чем в коммерческих организациях на аналогичных по функционалу должностях. Необходимость удержания специалистов в государственных органах часто и приводила к тому, что их переводили на должности руководителей, отсюда и рост доли управленческого аппарата.

Вопреки расхожему мнению, проблема конкурентоспособности оплаты труда специалистов на гражданской службе не ограничивается пределами Москвы. Наоборот, в территориальных органах ситуация зачастую значительно хуже: им приходится конкурировать за высококвалифицированных специалистов не только с частным сектором, но и с региональными органами государственной власти, где уровень оплаты труда в среднем выше.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Григоренко подвел итоги административной реформы

Поэтому, чтобы достижения были устойчивыми, важна и реализация следующего этапа - проведение реформы оплаты труда: повышение гарантированной доли оплаты труда, с одной стороны, и жесткая привязка премиальной части заработной платы к достигаемым результатам.

Однако и после совершенствования оплаты труда на гражданской службе в административной реформе рано ставить точку. Необходимо внедрять механизмы и инструменты, ориентирующие госаппарат на достижение общественно значимых результатов и постоянное совершенствование своей деятельности.

Большие надежды в этом отношении возлагаются на цифровую трансформацию, однако и здесь есть над чем работать. Так, анализ опубликованных ведомственных программ цифровой трансформации федеральных органов исполнительной власти показывает, что пока эффект от цифровизации для граждан, бизнеса и граждан учитывается далеко не всегда. Например, к 2023 году ожидается сокращение сроков оказания 155 государственных услуг, оказываемых федеральными органами исполнительной власти, но сокращение трудозатрат на оказание одной услуги предполагается лишь по 78, а сокращение каких-либо (временных или финансовых) издержек заявителей государственных услуг планируется по 36.

Очевидно, что реальный потенциал цифровой трансформации в государственном управлении значительно выше, и административная реформа должна создать стимулы к полноценному использованию этого потенциала.

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