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04.04.2021 13:46
Рубрика: Общество

Фальков: "Приоритет 2030" усилит роль вузов в развитии регионов

Текст: Мария Агранович
Завтра, 5 апреля, заканчивается экспертиза проектов документов по вузовской программе "Приоритет 2030".

- Программа направлена на усиление роли вузов в социально-экономическом и научно-технологическом развитии регионов и страны в целом, - отметил министр и высшего образования Валерий Фальков. - Для этого мы объединим ресурсный потенциал университетов и научных организаций в консорциумы с предприятиями реального сектора экономики.

Фото: istock
До 2030 года в России будет создана сеть университетских кампусов

Руководству ведущих вузов эта модель близка и понятна.

- Мы уже давно работаем в такой логике, - рассказал ректор Дальневосточного федерального университета Никита Анисимов. - Например, Центр компетенций НТИ по нейротехнологиям, виртуальной и дополненной реальности в ДВФУ создан на базе консорциума, в который входит около 40 организаций. Действует консорциум ДВФУ с Севастопольским госуниверситетом и Балтийским федеральным университетом - это научно-исследовательский и образовательный кластер мирового уровня в области изучения Мирового океана и прибрежных зон. Или, например, консорциум "Рубежи России" - сетевой центр исследований и экспертизы в сфере современной геополитики и приграничного регионоведения. Такая модель сотрудничества позволяет нам преодолевать расстояния между вузами, усиливать исследовательские коллективы, создавать сетевые образовательные программы.

В кампусе ДВФУ создают инновационный научно-технологический центр "Русский", где российские технологические лидеры откроют свои исследовательские подразделения.

Программу "Приоритет 2030" отличает то, что участвовать в ней могут не только столичные вузы, акцент делается в первую очередь на развитии региональных университетов.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
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- Теперь студенту, чтобы получить качественное образование будет необязательно уезжать в Москву, или Санкт-Петербург, или другие региональные центры, - говорит Нина Яныкина, гендиректор Университета 20.35. - Получить качественное высшее образование по месту жительства будет гораздо проще.

Сетевое взаимодействие вузов - сегодня один из ключевых аспектов развития системы высшего образования, многие крупные проекты направлены именно на это. По мнению Яныкиной, в программе "Приоритет 2030" очень важны два новых (в сравнении с Программой 5-100) критерия отбора вузов. Это амбиции и опыт в реализации третьей миссии университета: его интеграция с бизнесом, обществом и властью, а также цифровое развитие университета.

Общество Образование Правительство Минобрнауки

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