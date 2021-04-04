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04.04.2021 17:46

Генсек ШОС и дипломаты нескольких стран посетили Синьцзян

Генеральный секретарь ШОС и дипломаты ряда иностранных государств в Китае с 30 марта по 2 апреля совершили поездку в Синьцзян-Уйгурский автономный район, побывав в Урумчи, Кашгаре и Аксу. Послы многих стран высоко оценили усилия правительства Китая по борьбе с терроризмом и экстремизмом, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Иностранные гости ознакомились с тем, как развивается экономика региона, как улучшаются условия жизни людей и экологическая ситуация, как гарантируется свобода вероисповедания и т. д.

Во время визита дипломаты посетили выставку на тему дерадикализации и борьбы с терроризмом в Синьцзяне.

"Посетив эту выставку, я получил представление об истории Синьцзяна и более глубокое понимание вопроса дерадикализации и борьбы с терроризмом в этом районе. Пакистан испытывает серьезную угрозу терроризма. Мы полностью поддерживаем китайское правительство в борьбе с терроризмом", сказал посол Пакистана в Китае Моин уль-Хак.

Делегация дипломатов также посетила в Синьцзяне исламскую школу, мечеть Байда в Урумчи и мечеть Айтигар в Кашгаре. Они обменялись мнениями и опытом по вопросам, связанным с подготовкой религиозного персонала, развитием религиозной деятельности и защитой свободы вероисповедания.

Посол Ирана в Китае Мохаммад Кешаварзаде сказал: "Я увидел, что люди здесь свободны в своей религиозной деятельности, поэтому я считаю, что сообщения западных антикитайских СМИ о Синьцзяне необоснованные. Очень важно увидеть все это своими глазами".

В ходе визита делегация посетила села Кашгара, музей проектов озеленения и текстильную компанию в Аксу. Участники поездки пообщались с сельскими жителями и работниками из числа этнических меньшинств, расспросили их о жизни и работе, а также общении с представителями других национальностей. На Международном базаре Синьцзяна, в древнем Кашгаре и в других местах гости имели возможность лучше познакомиться с местными обычаями и разнообразием культур Синьцзяна.

Заместитель посла Мальдив в Китае Собах Рашид сказал: "Во время визита в Синьцзян я был глубоко впечатлен изменениями в жизни людей. Я увидел, что местные жители очень довольны улучшением экономического уровня, я также увидел, что представители разных национальностей живут в мире и спокойствии. Мы считаем, что это связано с правильным и дружелюбным руководством китайского правительства".

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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