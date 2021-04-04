"Годзилла против Конга" стоит незыблемо во главе кинопроката

По предварительным данным, во главе кассы кинопроката России за 1-4 апреля 2021 года остался фантастический боевик Адама Вингарда "Годзилла против Конга" - 180 млн руб. и 741.5 млн руб. за 11 дней показов.

Далее следует дорогостоящий кинокомикс Олега Трофима с бюджетом 640 млн руб. "Майор Гром: Чумной доктор" - 110 млн руб. При таком бюджете это можно считать фиаско.

На третьем месте мультфильм Дона Холла, Карла Лопеса Эстрады, Пола Бриггса и Джона Рипы "Райя и последний дракон" - 40 млн руб. и 873.5 млн руб. на пятой неделе показов.

Четвертая строчка у ретро-мелодрамы Александра Домогарова-мл. с бюджетом 105 млн руб. "Пальма" - 38 млн руб. и 315.5 млн руб. за 18 дней показов.

И замыкает пятерку лидеров отечественного проката за текущий уик-энд боевик с элементами черной комедии Ильи Найшуллера "Никто" - 31 млн руб. и 221.5 млн руб. на третьей неделе показов.