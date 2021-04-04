Городу во Флориде грозит эвакуация из-за токсичной воды

Токсичная вода, оставшаяся после закрытия фосфатного рудника на окраине американского города Тампа (Флорида) угрожает здоровью горожан и местной экологии. Одной из предлагаемых срочных мер может стать эвакуация всех жителей, сообщает Gazeta.Ru со ссылкой на ABC Action News.

Сообщается, что рудник был закрыт еще в начале века, но токсичная вода ориентировочным объемом около 3,5 млрд литров не уходила. Утечка ее в местные водоемы грозила привести к цветению водорослей и массовой гибели рыбы.

Спустя несколько лет власти признали, что решить эту проблемы не в состоянии.

Сейчас активно рассматривается вариант перекачки токсичной жидкости в в скважину на глубину около 914 метров, но здесь финансов муниципалитета может не хватить. Тампа ожидает утверждения расходов и финансирования со стороны федеральных властей.