Как применять силу при задержании малолетних хулиганов

Первый кассационный суд общей юрисдикции отменил наказание мужчине, применившему силу при задержании подростков: недоросли поцарапали его автомобиль. Адвокат, заместитель заведующего бюро адвокатов "Де-юре" Александр Погодин рассказал, какие права имеет гражданин при задержании правонарушителей. По его словам, нормы УК о необходимой обороне и задержании лица, совершившего преступление, являются гарантиями конституционного положения о праве каждого защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. Вместе с тем, действующее законодательство и судебная практика ограничивают данные права, во избежание "суда Линча".

Что можно делать при гражданском задержании правонарушителей? В каких пределах гражданин может применить силу? А если он убьёт нарушителей, будет ли отвечать?

Александр Погодин: Сам по себе вопрос о задержании имеет однозначный ответ: да, такое право имеется. Задержание лица, совершившего преступление, в целях доставления его в органы власти выступает одним из средств обеспечения неотвратимости уголовной ответственности и пресечения совершения им новых преступлений (Преамбула Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 19.09.2012 г. № 19,ч. 1 ст. 38 УК России).

Пределы применения силы при задержании ограничиваются следующими условиями: очевидный факт совершения преступления, пресечение возможности совершения новых преступлений, иными средствами задержать не представляется возможным, не будут превышены пределы необходимых для этого мер.

Как понять, что допустимые пределы применения силы превышены?

Александр Погодин: При определении размеров допустимого вреда учитываются все обстоятельства и обстановка задержания, которые могли повлиять на возможность задержания с минимальным причинением вреда задерживаемому: место и время преступления, непосредственно за которым следует задержание, количество, возраст и пол задерживающих и задерживаемых, их физическое развитие, вооруженность, наличие сведений об агрессивном поведении задерживаемых, их вхождении в состав банды, и т.п.

Превышением необходимых для задержания лица мер, признается их явное несоответствие характеру и степени общественной опасности совершенного задерживаемым лицом преступления и обстоятельствами задержания, когда лицу без необходимости причиняется явно чрезмерный, не вызываемый обстановкой вред.

Грубо говоря: если человек, пытавшийся украсть шины, оказался в итоге в больнице с множественными переломами…

Александр Погодин: Допускается при наличии вышеуказанных условий при таком задержании только причинение лёгкого вреда здоровью. Причинение средней тяжести и тяжкого вреда здоровью, а также смерти однозначно влекут уголовную ответственность (статьи 108, 114 УК России).

Судебная практика в России в отношении фактов гражданского задержания более строго толкует закон, чем в нем буквально изложено. Суд, конечно, будет учитывать все условия, однако в большинстве случаев будет толковать их не в вашу пользу.

По этой причине настоящие спортсмены силовых единоборств избегают участия в уличных разборках. Совершенно очевидно, что если бывшие абсолютные чемпионы мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон или Владимир Кличко нанесут "легкий удар" преступнику, то его голова вместе с бренным телом может оказаться на другом конце улицы с печальными юридическими последствиями.

Если нарушители - подростки, какие права есть у гражданина? Как не превысить свои права, не оказаться под статьей при задержании подростков?

Александр Погодин: В реальности, практически никаких. Следует учитывать, что уголовная ответственность подростков по большинству преступлений наступает с 16 лет, и только по ряду преступлений, в основном насильственных (убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование, разбой, неправомерное завладение автомобилем, др.) - с 14 лет.

Задержание подростков - это крайняя мера, допустимая только при явном совершении насильственных преступлений, в целях пресечения причинения вреда здоровью других граждан.

Любое причинение вреда здоровью подростку судом суд будет толковать не в вашу пользу.

Что же тогда делать?

Александр Погодин: Нужно быстро оценить ситуацию и необходимость вмешательства, по возможности зафиксировать преступление на видео камерой мобильного телефона, а далее действовать по обстановке. И лучше, если вы будете не один, а с друзьями и знакомыми, в зоне действия уличных камер. Это поможет доказать в дальнейшем свою невиновность.

Если подростки хамят и матерятся, вправе ли человек схватить их и отвести в полицию? Не будет ли это нарушением закона?

Александр Погодин: Нет такого права. Подобные действия представляют собой мелкое хулиганство, наказуемое в административном порядке. КоАП России право гражданина на доставление в органы власти не предоставляет. Более того, административная ответственность наступает только с 16 лет.

И все-таки, какой алгоритм действий, если подростки хамят?

Александр Погоди: Если нет явных признаков преступлений, насильственных посягательств на граждан, задерживать нельзя. Только видеофиксация и сообщение в полицию.

А если портят чужую машину, вправе ли человек вмешаться и задержать?

Александр Погодин: Да вправе, однако игра не стоит свеч. Риски попасть под уголовную ответственность не стоят защиты чужой собственности. Лучше видеофиксация и обращение в полицию.

Больше ли прав у хозяина машины чем у постороннего человека при задержании нарушителей? Грубо говоря - может ли хозяин побить нарушителей сильнее?

Александр Погодин: Нет, не может побить сильнее. Во-первых, это противоречит равенству перед законом. Во-вторых, вред здоровью и защита собственности несоизмеримы на шкале защиты прав с точки зрения Конституции.

Что вообще делать, если стали свидетелями нарушения? Какой алгоритм действий, если человек уверен в своих силах?

Александр Погодин: Лучше всего, конечно, избежать силовых действий, если это возможно. Как я уже говорил, выше, нужно быстро оценить ситуацию, необходимость вмешательства, риски потерпевшего и свои: одно дело, когда на глазах убивают человека и совершенно другое, когда совершают хищение из припаркованного автомобиля. Очень важна оценка противника как для юридических, так и для личных последствий для себя.

В случае отсутствия явной угрозы своей или чужой жизни предпочтительна советская школа бокса: джеб, клинч, перемещение по рингу и… победа по очкам… "Рефери" в виде полиции - хорошая дополнительная опция.

"Режим Майка Тайсона" - только в случае явной угрозы своей либо чужой жизни. Как уже говорил ранее, очень важны видеофиксация, друзья и любые другие свидетели, уличные видеокамеры. Мой знакомый дал жесткий отпор напавшим на него трем пьяным спортсменам, потерявшим от славы и безнаказанности чувство реальности, отправив одного из них в нокдаун. От самых печальных последствий после возбуждения уголовного дела его спасла только запись с уличной видеокамеры.

Подводя итог, лучше подобных эксцессов избежать, однако если бой неизбежен: любите бокс, держите удар и защищайте свои права и права своих близких всеми законными способами.

Статью про решение Первого кассационного суда общей юрисдикции читайте в "РГ" во вторник в полосе Право.