В Каире прошел "золотой парад фараонов" - уникальное событие, в ходе которого 22 мумии правителей Древнего Египта и их супруги были торжественно перевезены из старого здания Египетского музея на площади Тахрир в новый Национальный музей египетской цивилизации.

Парад начался сразу после захода солнца. Под звуки "Аиды" Верди и национальных мелодий от старого здания музея стартовала процессия с запряженными лошадьми двухколесными колесницами. Актеры в облачениях жрецов и жриц несли ритуальные полотнища и сосуды. Следом ехали автомобили, покрытые древнеегипетской символикой. Машины были специально разработаны для этого мероприятия.

В них находились 22 мумии фараонов и цариц, в хронологическом порядке их правления - начиная от фараона 17-й династии Секененры Таа II и заканчивая Рамзе- сом IX, правившим в XII веке до нашей эры, а также цариц Хатшепсут, Меритамун - супруги царя Аменхотепа I, и Яхмес- Нефертари, супруги фараона Яхмоса. Все они были помещены в саркофаги, заполненные инертным газом, чтобы избежать какого-либо воздействия внешней среды. Также автомобили оборудовали улучшенными рессорами, а улицы на пути следования кортежа отремонтировали. В Национальном музее египетской цивилизации процессию встречал президент Абдель Фаттах ас-Сиси.

Комментарий

Виктор Солкин, президент Ассоциации по изучению Древнего Египта

- Строительство Великого Египетского музея у пирамид в Гизе, которое у всех на слуху, отчасти затмило собой новости о нескольких великолепных музеях, открытых в регионах, а также о начале работы Национального музея египетской цивилизации, центром которого стал мавзолей с царскими мумиями. Этот музей посвящен всем периодам египетской истории - от глубокой древности до событий XXI века. В экспозиции представлено древнеегипетское, раннехристианское, исламское искусство, а также памятники Нового времени. Музей должен рассказать о специфике "шахсия масрия" - личности египтянина и ее корнях, и о том, как развивался Египет на протяжении тысячелетий.

Экспозиция, посвященная тайникам, где были погребены жрецы Амона в Фивах, развернутая в бывшем зале царских мумий. Египетский музей в Каире (Тахрир). Виктор Солкин

Великий музей в Гизе будет музеем шедевров. Строительство здания завершено идет монтаж экспозиции. Именно там будут впервые представлены все памятники, найденные в гробнице царя Тутанхамона. Там будет много колоссальной скульптуры, а монументальные памятники, установленные по хронологическому принципу на главной лестнице музея, проиллюстрируют историю Египта эпохи фараонов. Также в музее в Гизе выставят новейшие археологические находки, сделанные в Египте. Тема музея в Гизе - величие Древнего Египта, там не будет представлено памятников других эпох.

Старый музей на каирской площади Тахрир, где сейчас идет большая работа по восстановлению изначальных интерьеров, созданных выдающимся архитектором Марселем Дурньоном в 1902 году, станет музеем истории египтологии. Галерею памятников Тутанхамона заменят потрясающие памятники из найденного в Долине царей погребения его предков - военачальника Иуйи и жрицы Туйи. А на месте залов царских мумий, перевезенных в Национальный музей египетской цивилизации, будут открыты экспозиции, рассказывающие о тайниках с мумиями жрецов 11-10 веков до н.э. с богато расписанными саркофагами, статуями божеств и предметами погребального инвентаря.