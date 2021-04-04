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Как Уайатт Рассел отреагировал на мемы с новым Капитаном Америкой

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    04.04.2021, 17:33
Текст:   Богдан Бобров

Актер Уайатт Рассел, исполнивший в сериале "Сокол и Зимний солдат" роль нового Капитана Америки, в интервью изданию The Wrap рассказал несколько интересных деталей о своем персонаже.

Например, он в курсе, что Джона Уокера в качестве символа надежды в интернете приняли в штыки и наделали с ним кучу мемов.

"Это и было целью", - невозмутимо отреагировал артист.

По его словам, новый Кэп кардинально отличается от Стива Роджерса во многом из-за того, как отличаются вооруженные силы во время Второй мировой войны и в настоящее время.

Фото: kinopoisk.ru
Плевок в лицо Капитану Америке: что нового в "Соколе и Зимнем солдате"

Сейчас армия для его героя - это больше работа, нежели долг - сложная, неоднозначная с точки зрения морали, но которую все равно кто-то должен выполнить. Поэтому во многих аспектах потенциальный Агент США может вести себя куда менее сдержано, чем его предшественник.

Примечательно, что отец актера - Курт Рассел - в киновселенной Marvel сыграл целестиала Эго в сиквеле "Стражей Галактики". Зная любовь студии к деталям и пасхалкам, возможно, этот факт также в том или ином виде найдет отражение в будущих проектах.

Следующий эпизод "Сокола и Зимнего солдата" выйдет в пятницу, 9 апреля.

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