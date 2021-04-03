Плевок в лицо Капитану Америке: что нового в "Соколе и Зимнем Солдате"

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В онлайн-сервисе Disney+ вышел третий эпизод мини-сериала "Сокол и Зимний Солдат" от Marvel. В нем студия продолжает знакомить зрителей с последствиями событий фильма "Мстители: Финал" - возвращением уничтоженной Таносом половины человечества.

В одной из вступительных сцен новый Капитан Америка Джон Уокер идет по следу экстремистской группировки "Разрушители флагов". При допросе одного из их подельников он получает мощный плевок прямо в лицо и снова проявляет себя куда менее сдержанным, нежели его предшественник. Так герой Уайатта Рассела делает еще один шажочек, чтобы стать "поехавшим" ультрапатриотом Агентом США, каким является его персонаж в комиксных первоисточниках.

Зимний Солдат в это время решает поймать террористов, пойдя совсем другим путем - обратившись за помощью к старому врагу Мстителей. С помощью не самой хитрой и изощренной схемы он вытаскивает из тюрьмы Гельмута Земо.

В этой серии антагонист впервые сообщает о своем титуле Барона (что также соответствует печатным канонам), и показушно хвастается богатством, что неприятно удивляет Сокола, которого ранее в сериале представили финансово несостоятельным - ему даже отказали в кредите в банке.

Затем в частном самолете заковианский злодей-аристократ, начитавшийся в местах не столь отдаленных Макиавелли, задвигает простым ребятам - Баки и Сэму - про устройство мира. Проводит четкие и недвусмысленные параллели между Стивом Роджерсом и Красным Черепом, после чего предлагает лететь за ответами на остров Мадрипур (марвеловский аналог Сингапура).

Там троица пытается получить информацию у местных криминальных элементов, замаскировав Сокола в "африканского распутника по прозвищу Улыбчивый Тигр". План, естественно, терпит крах, но их неожиданно спасает Шэрон Картер. Девушка обосновалась на Мадрипуре, так как на островном государстве нет экстрадиции - а она до сих пор разыскивается различными спецслужбами за то, что помогла Кэпу в фильме "Первый мститель: Противостояние". Мстители были заняты спасением мира, и никто не прикрыл ее спину.

Бывшая ЦРУшница, которая наваливает супостатам точно не хуже суперов, помогает главным героям отыскать ученого, воссоздавшего сыворотку для создания суперсолдат. Его убивает Земо, после чего впервые надевает свой каноничный сиреневый колпак.

Стоит отметить, что именно Земо пока выглядит самым "объемным" и "выпуклым" персонажем. Его и в "Противостоянии" нельзя было назвать до конца законченным "черно-белым" злодеем - у него была очень понятная мотивация в отмщении Мстителям за смерть своей семьи. В новом шоу он тоже пока очень хорош, ну и харизма Даниэля Брюля, конечно же, играет в этом немаловажную роль.

В итоге Сокол и Зимний солдат выходят на след Карли Моргентау - девушки-лидера "Разрушителей Флагов", которые базируются в Прибалтике. Также выясняется, что за ними, помимо Баки, Сэма и Земо также охотится Power Broker - могущественный и влиятельный бизнесмен (в некоторых вариациях - корпорация), который в комиксах мог за огромные деньги продавать желающим различные суперсилы. В сериале его еще не показали, но упоминали много раз.

Перед самыми финальными титрами зрителям приготовили неожиданное камео: Баки Барнс на узких улочках Риги встречает Айо - главу безопасности короля Ваканды Т'Чаллы, которая, очевидно, пришла по душу барона Земо.

Экватор мини-сериала пройден - три серии показано, столько же еще должно выйти, но уже даже на данном этапе смотрится проект куда бодрее предшествующего "Ванда/Вижн".

Следующий выпуск приключений двух сайдкиков Стива Роджерса выйдет 9 апреля.