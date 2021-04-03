В "Соколе и Зимнем Солдате" показали камео персонажа "Черной Пантеры"

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Третий эпизод мини-сериала "Сокол и Зимний Солдат" оказался очень богатым на события. С другой стороны, многие его сюжетные ходы были заранее частично раскрыты во многочисленных тизерах, трейлерах и других промо-роликах. Но перед финальными титрами создатели смогли преподнести зрителям настоящий сюрприз, информация о котором ранее нигде не публиковалась.

Идя по следу экстремистской группировки "Разрушители флагов", Зимний Солдат встречает в Латвии (именно там в киновселенной Marvel базируются террористы) девушку по имени Айо - главу безопасности "Черной Пантеры" Т'Чаллы. Как и в предыдущих картинах, ее сыграла актриса Флоренс Касумба.

Она четко обозначает свои намерения: собирается отомстить злодею Земо (Даниэль Брюль) за убийство предыдущего короля Ваканды, которое было совершено в фильме "Первый Мститель: Противостояние".

Возможно, таким образом авторы намекают, что события "Сокола и Зимнего Солдата" напрямую повлияют на сиквел "Черной Пантеры" - по аналогии с тем, как финал "Ванда/Вижн" связывают с грядущим фильмом "Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия".