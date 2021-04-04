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Рубрика: Спорт

Летела по Стамбулу

Кенийка Чепнгтетич побила мировой рекорд в полумарафоне
Текст: Николай Долгополов
Российская газета - Столичный выпуск № 71(8422)
Чемпионка мира-2019 в марафонском беге Тут Чепнгтетич побила рекорд мира в беге на 21 км 100 метров. На соревнованиях в Стамбуле 26-летняя кенийка, до этого уже дважды в 2017 и 2019 годах, побеждавшая здесь на этой дистанции, показала фантастический результат - 1 час 4 мин 02 секунды. Прежний рекорд мира, как сообщает сайт "Уорлд Атлетикс", улучшен сразу на 29 секунд.

Этот забег стал самым быстрым в истории. Впервые сразу три спортсменки "выбежали" в полумарафоне из 65 минут. Ялемзерф Иехалау из Эфиопии была второй - 1 час 4 мин 02 сек. Кенийка Хеллен Обири стала третьей - 1 час 4 мин 51 сек. Да, любителям спорта стоит постараться выучить эти сложные имена. Судя по всему, африканские бегуньи будут доминировать в этом олимпийском сезоне.

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Да и мужчины тоже. В декабре прошлого года кениец Кибивотт Канди на состязаниях в испанской Валенсии улучшил рекорд мира в полумарафоне чуть не на полминуты - 57 мин 32 сек. И хотя на этот раз мировой рекорд устоял, Канди показал отличное время - 59 мин 35 сек, улучшив прежнее высшее достижение этой стамбульской трассы.

Тем временем российская легкоатлетка Мария Ласицкене подала заявку на выдачу нейтрального статуса в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) и выплатила требуемый денежный взнос в 250 долларов. Об этом сообщила менеджер спортсменки Ольга Назарова.

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