Кенийка Чепнгтетич побила мировой рекорд в полумарафоне

Этот забег стал самым быстрым в истории. Впервые сразу три спортсменки "выбежали" в полумарафоне из 65 минут. Ялемзерф Иехалау из Эфиопии была второй - 1 час 4 мин 02 сек. Кенийка Хеллен Обири стала третьей - 1 час 4 мин 51 сек. Да, любителям спорта стоит постараться выучить эти сложные имена. Судя по всему, африканские бегуньи будут доминировать в этом олимпийском сезоне.
Да и мужчины тоже. В декабре прошлого года кениец Кибивотт Канди на состязаниях в испанской Валенсии улучшил рекорд мира в полумарафоне чуть не на полминуты - 57 мин 32 сек. И хотя на этот раз мировой рекорд устоял, Канди показал отличное время - 59 мин 35 сек, улучшив прежнее высшее достижение этой стамбульской трассы.
Тем временем российская легкоатлетка Мария Ласицкене подала заявку на выдачу нейтрального статуса в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) и выплатила требуемый денежный взнос в 250 долларов. Об этом сообщила менеджер спортсменки Ольга Назарова.