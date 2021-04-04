Кирилл утвердил лишение сана протодиакона Кураева, но ввел мораторий

Патриарх Кирилл утвердил лишение протодиакона Андрея Кураева сана. Однако ввел мораторий на издание соответствующего указа на время, которое потребуется Кураеву на пересмотр своих взглядов.

- Решение, согласно которому епархиальный суд признал запрещенного в священнослужении протодиакона Андрея Кураева подлежащим извержению из священного сана, утверждаю. Данное решение вступит в силу после издания указа об извержении протодиакона Андрея Кураева из священного сана. На издание указа вводится мораторий на время, которое предоставляется протодиакону Андрею для переосмысления своей позиции и возвращения на путь церкви, который был избран им в свое время, - так сказано в патриаршей резолюции, которая опубликована в воскресенье на сайте Московской городской епархии.

Церковь продолжает придерживаться позиции терпения и ожидания поворота к лучшему, которой она придерживалась в большинстве последних острых историй, связанных с извержением из сана.

Напоминаем, что Епархиальный суд ранее принял решение лишить Кураева сана за опубликованное в блоге оскорбление умершего 21 апреля 2020 года протоиерея Александра Агейкина, а также за "признаки хулы на церковь" в ряде заявлений протодиакона. 12 января 2021 года Кураев сообщил в своем блоге о том, что обратился к патриарху Кириллу с ходатайством о пересмотре его дела из-за несоблюдения канонического порядка судопроизводства. Однако епархиальный суд не нашел причин для пересмотра решения и оставил его неизменным.