Little Big, Дима Билан и Zivert выиграли премию Bravo-2021

Церемония вручения наград в области популярной музыки состоялась в субботу вечером в Москве. Две премии Bravo на этот раз удалось выиграть только немецкому композитору Хансу Циммеру - в номинациях "Композитор года" и "Саундтрек года".

Лучшей группой предсказуемо названы Little Big (число просмотров их клипа Uno постепенно приближается к 200 миллионов, а пока их - 194!), лучшей певицей - Zivert, успешно выпускающая все новые хиты, среди которых оказались "ЯТЛ", дуэт с Бастой "Неболей" и совсем недавняя премьера - Bestseller (дуэт уже с Максом Барских).

Ну, а лучшим певцом на этот раз был назван Дима Билан, в 2020 году отличившийся впечатляющими видео-синглами Dreams и "Про белые розы".

Среди других обладателей золотого скрипичного ключа - символа премии Bravo-2021:

"Поэт-песенник года" - Ирина Дубцова (она же и певица, и композитор);

"Дуэт года" - содружество Николая Баскова и тик-токера, блогера Дани Милохина;

"Песня года" - "Комета" в исполнении рэпера Jony (впрочем, хороших песен в этом году было немало);

"Видео года" - ролик Артура Пирожкова (творческий псевдоним Александра Реввы) - отлично срежиссированный и сыгранный актерски;

"Открытие года" - группа Dabro, больше всего известная хитом "Юность" (хотя и Дора из Саратова, она же Дарья Шиханова, или москвичка Алена Швец - тоже достойны были получить эту награду).

Кстати

Ну, а накануне вручали премию Bravo в области классического искусства, про традиции - в Большом театре. Лауреатами были объявлены певцы Пласидо Доминго, Альбина Шагимуратова, Богдан Волков, дирижер Василий Петренко и другие.