Где татьяна Васильевна Доронина? Вопрос, который будут еще не раз задавать, как только речь заходит о МХАТе. После прихода нового худрука Доронина была назначена президентом театра и, что называется, "исчезла с радаров". Это же просто невероятно: человек, руководивший театром три десятилетия, ни слова не сказал после своего ухода. Позиция театра была и остается загадочной: Татьяна Васильевна больна... Не хотелось и не хочется верить, что до такой степени. Почему же молчит? Ответа нет. Честный ответ необходим.

Одним из руководителей МХАТа стал Захар Прилепин - человек столь же талантливый, сколь и политизированный. Многим стало казаться, что театр теперь будет заниматься не столько искусством, сколько политикой.

Первый же спектакль обновленного МХАТа - по сути, антреприза: два известных актера в спектакле знаменитого кинорежиссера. А потом еще один из артистов уходит из театра потому, что ему недоплатили денег.

Прибавьте к этому разговоры о скандалах, о письмах протеста, о том, что якобы - или не якобы - актера уволили за то, что худрук почуял у него запах алкоголя...

В общем, если бы надо было специально испортить имидж нового худрука, лучше нельзя и придумать.

Как отвечает Эдуард Бояков на все это? Работает. Столь же естественный, сколь, увы, редкий ответ. За очень короткое время театр превратился в культурное пространство, где проходят выставки, читают лекции и, конечно, играют спектакли. Много. Иногда кажется, что непостижимо много. Двадцать (!!!!) премьер обещает театр в этом году.

Все, что вокруг - здорово. И все-таки главное в театре - это спектакли. Есть театральное качество - есть театр. Нет... Никакое пространство не спасет.

И вот я - на одной из значимых премьер. "Лес" - свободная вариация Виктора Крамера на знаменитую пьесу А. Островского. Занавеса нет. На сцене - что-то очень похожее на бруствер или на дот, из которого торчит пушка. Потом из программки (она, замечу совершенно грандиозна, чтоб не сказать эталонна, по сути, ярко оформленная брошюра о спектакле) я узнал, что это, оказывается, лесопильная машина, которая стоит в опилках. Сценографию придумал режиссер спектакля. Дорогие читатели, вы знаете, как выглядит лесопильная машина? Я - нет. Может быть, поэтому у меня возникли неправильные ассоциации - личный взгляд.

Занавеса нет. На сцене - что-то очень похожее на бруствер или на дот, из которого торчит пушка

В спектакле "Лес" существует режиссер, то есть не человек, который просто "разводит" актеров, но придумывает свой мир, свою историю на основании текста. Много чего придумывает. И это, конечно, абсолютно своеобразный взгляд и абсолютно своеобразный спектакль.

Роль Несчастливцева играет Андрей Мерзликин. Делает это грандиозно. Ощущение, что за три часа спектакля он проигрывает едва ли не все состояния, в которых только может находиться человек. Мерзликин невероятный. Живой, интересный, разный. В какой-то момент показалось, что он и Счастливцев (в блистательном исполнении Григория Сиятвинды) словно бы Дон Кихот и Санчо Панса. Несчастливцев превращается в героя, который - пусть наивно и бессмысленно - противостоит миру злобы и денег. Эта роль - мощное театральное открытие.

Этот "Лес" не про любовь и одиночество, а про свет, который - используя название другой пьесы Островского - во тьме светит

Нервная, безумная, очень узнаваемая Гурмыжская в точном исполнении Татьяны Поппе. Таинственная, странная, иногда кажущаяся инфернальной Улита - роль, которая еще раз доказала, что Алиса Гребенщикова замечательная театральная актриса. Есть еще несколько, скажем так, попаданий.

Но есть и актерские промахи. Когда артисты начинают суетиться, кричать, играть себя, а не спектакль. Надо заметить, что названные мной актеры задают высокий уровень, и до него надо дотянуться - получается не у всех.

Иногда спасает жесткая и, если можно так выразиться, талантливая режиссерская рука. Подчас и она бессильна. Я не любитель видео на театральной сцене, но это опять же дело вкуса.

В целом же очевидно, что "Лес" - ни в коем случае не очередная постановка Островского, но серьезное высказывание театра, который только-только начинает зарождаться в своем новом качестве.

Виктор Крамер создал мир столь же равнодушных, сколь и циничных людей и поселил в него двух актеров - наивных и трогательных людей. Этот "Лес" не про любовь и одиночество, а про свет, который - используя название другой пьесы Островского - во тьме светит.

Мне спектакль показался не совершенным, но это несовершенство мне лично дороже формально совершенных, а по сути, мертвых спектаклей. Это очень живая история, в которой слышен крик режиссера. Зачем мы живем? Что ценно, а что бессмысленно в нашей жизни? Во что мы верим, наконец? "Лес" на сцене МХАТа имени Горького об этом. Он, конечно, о нас. А зачем еще ставить классику?

Это очень достойная работа. И не вызывает вопросов, почему Бояков согласился с предложением Крамера и с его трактовкой. Этот спектакль из тех, что приваживают в театр зрителя. А это, согласимся, задача важная.

Программа Эдуарда Боякова может нравиться, может - нет, то дело вкуса. Но она понятна. Это зрелищный, зрительский театр, который старается ставить самые важные вопросы. Не зря Бояков так любит вспоминать, что создатели МХАТа называли его "общедоступным".

Когда речь идет о театре, мы можем хвалить руководителя за что угодно, но редко - за работоспособность, за мощное желание созидать. Бояков начал переделывать театр решительно и внятно. Это не может нравиться всем. Но это не может не вызывать безусловного уважения.