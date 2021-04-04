МИД: Наращивание оборонного бюджета НАТО ведет к гонке вооружений

На Смоленской площади не прошли мимо исторической годовщины - 72-летия со дня образования НАТО. В российском МИДе проанализировали расходы Североатлантического альянса на оборону. В 2020 году они вновь выросли - на 7,4 процента, составив 1,09 триллиона долларов.

Для сравнения: совокупный показатель роста военных бюджетов всех остальных стран мира, не входящих в НАТО, - 0,79 триллиона долларов. Из них на долю Россию приходится 0,05 триллиона. Эти данные представлены в инфографике, опубликованной на официальной страничке дипведомства в Twitter. "Такое вот "сохранение мира", - отметили дипломаты , комментируя официально декларируемые цели создания западного военно-политического блока.

В МИД настаивают: линия НАТО на увеличение оборонных расходов провоцирует эскалацию глобальной гонки вооружений по всему миру. "Сегодня на счету организации - бомбардировки Югославии, вторжение в Ирак, операция, погрузившая во мрак Ливию", - заключили в дипведомстве.