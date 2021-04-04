Мумии египетских фараонов перевезли в новый музей

Кстати, на время этой 40-минутной церемонии в столице Египта были отменены строгие антивирусные меры безопасности. А вот мумии перевозили с чрезвычайной осторожностью. Каждую на отдельном автомобиле с мощными амортизаторами.
В числе перевезенных экспонатов особое место занимает мумия фараона Рамзеса II который, вступив на престол в 1279 году до новой эры, правил Египтом в течение 66 лет. За эти годы он сумел не только обеспечить стране сравнительно длительный мирный период, но и привести ее к процветанию.
В "Золотом параде фараонов", как назвали процессию организаторы, "участвовала" и царица Хатшепсут, которая была регентом своего малолетнего сына Тутмоса III (1479-1458 д.н.э.), а потом ее провозгласили царицей. При ней в древнем Египте стремительное развитие получила торговля.
Мумии будут выставлены в новом музее только 18 апреля, им необходимо пройти реставрационные работы.
По данным немецкой газеты Welt, президент Египта Абдель Фаттах аль Сиси, присутствовавший на церемонии в качестве почетного гостя, в своем рабочем Twitter отметил: "Это грандиозное представление является еще одним доказательством величия уникальной цивилизации, уходящей в глубину истории".