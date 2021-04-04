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04.04.2021 10:35
Рубрика: Общество

На МКС загерметизировали три места утечки воздуха

Текст: Алена Ларина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На Международной космической станции обнаружены еще три возможных места утечки воздуха в российском модуле "Звезда". Космонавты "залатали" их с помощью герметика.

Фото: Иван Вагнер/Роскосмос/ТАСС
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли, теперь будет проверена герметичность промежуточной камеры "Звезды", которая покажет, удалось ли устранить повреждения.

Впервые незначительная утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года, а через год космонавты обнаружили две трещины в промежуточной камере модуля "Звезда" и недавно их заделали. Утечка уменьшилась в два раза.

Чтобы компенсировать падение давление воздуха на станции из-за нее, на МКС регулярно требуется закачивать воздух, азот и кислород, запасы которых доставляются с Земли на грузовых кораблях.

Общество Наука Общество Космос

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