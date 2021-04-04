На МКС загерметизировали три места утечки воздуха

На Международной космической станции обнаружены еще три возможных места утечки воздуха в российском модуле "Звезда". Космонавты "залатали" их с помощью герметика.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли, теперь будет проверена герметичность промежуточной камеры "Звезды", которая покажет, удалось ли устранить повреждения.

Впервые незначительная утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года, а через год космонавты обнаружили две трещины в промежуточной камере модуля "Звезда" и недавно их заделали. Утечка уменьшилась в два раза.

Чтобы компенсировать падение давление воздуха на станции из-за нее, на МКС регулярно требуется закачивать воздух, азот и кислород, запасы которых доставляются с Земли на грузовых кораблях.