Названы способы сохранения и увеличения рублевых сбережений

Личная "финансовая подушка безопасности" поможет правильно планировать и вести бюджет. В среднем, размер резерва может составить 100 тысяч рублей.

"Эти деньги лучше не переводить в другие валюты, а хранить в рублях, - цитирует "Прайм" главу инвестиционного департамента inv.lu Анастасию Тарасову. - Хранить сбережения можно на накопительном счете в банке или с помощью дебетовых карт с процентами на остаток. Такой финансовый резерв пригодится и для непредвиденных случаев".

Финансист отметила, что имея финансы в запасе можно рассматривать долгосрочные способы защиты и умножения своих денежных средств. В меньшем количестве эти средства лучше всего хранить в акциях и в большем количестве в облигациях, добавила Тарасова.

Ранее в Центробанке рассказали, в каких случаях кредитное учреждение может приостановить операцию. Ситуацию оценивают по множеству критериев. Но в первую очередь, конечно, обращают внимание на так называемый профиль поведения пользователя. Например, человек большую часть покупок длительный период времени совершал в определенном регионе. И вдруг была зафиксирована транзакция где-нибудь в Юго-Восточной Азии. Естественно, возникнут вопросы. Велика вероятность, что клиент стал жертвой злоумышленников. Вопросы могут возникнуть и в случае появления на счете клиента большой суммы денег, особенно если ранее он оперировал лишь незначительными суммами. Банк обратит на это внимание и позвонит клиенту.