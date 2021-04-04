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Рубрика: В мире

NYT: Сайт кампании Трампа повторно списывал деньги со счетов спонсоров

Текст: Екатерина Забродина
Газета The New York Times выпустила подробное расследование о мошеннической схеме, которую использовал сайт предвыборной кампании Дональда Трампа, баллотировавшегося на второй президентский срок в 2020 году. В ней также была задействована коммерческая компания WinRed, обрабатывавшая онлайн-пожертвования. Оказалось, они списывались со счетов спонсоров - не только богатых меценатов, но и рядовых сторонников республиканцев - по нескольку раз без их ведома.

"Столкнувшись с нехваткой наличных средств, кампания Трампа в сентябре прошлого года установила регулярные пожертвования по умолчанию для онлайн-доноров каждую неделю вплоть до выборов", - отмечает издание. Формально все было законно, ведь жертвователь сам соглашался на такой "автоплатеж". Чтобы отказаться от него, необходимо был снять галочку с пометки о многократном списании, напечатанной мелким шрифтом. Не удивительно, что мало кто обращал на нее внимание.

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости
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По мере приближения даты выборов схема становилась все более непрозрачной: в личном кабинете доноров вдруг появился второй автоматический флажок, который удваивал сумму взноса.

Жертвами мошенничества стали "многочисленные ничего не подозревающие сторонники Трампа - пенсионеры, ветераны вооруженных сил, медсестры и даже опытные политические деятели". Вскоре банки и компании, выпускающие кредитные карты, были завалены жалобами от граждан, которые, сами того не подозревая, совершили пожертвования на тысячи долларов.

"Бандиты!" - возмущается Виктор Амелино, 78-летний житель Калифорнии, который в начале сентября через WinRed сделал онлайн-пожертвование на кампанию Трампа на сумму 990 долларов. Это повторилось еще семь раз - в итоге американец разорился почти на 8000 долларов. "Я ушел с работы и не могу позволить себе заплатить все эти чертовы деньги!" - негодует мужчина.

В целом кампания Трампа вернула донорам 10,7 процента средств, собранных через WinRed в 2020 году. На сакраментальный вопрос о том, знал ли сам Трамп об этих регулярных платежах, представители кампании не ответили.

В мире США Выборы президента США-2020 Дональд Трамп

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