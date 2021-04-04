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04.04.2021 18:03
Рубрика: Спорт

Объявлены стартовые составы "Ростова" и "Спартака" на матч РПЛ

Текст: Артур Нанян

Названы стартовые составы "Ростова" и "Спартака" на центральный матч 24-го тура чемпионата России. Встреча начнется в 19:00.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
"Ростов" - "Спартак" - онлайн-трансляция матча 24-го тура РПЛ

У хозяев с первых минут выйдут: Сергей Песьяков, Алексей Козлов, Максим Осипенко, Николай Поярков, Хайтам Алеесами, Георгий Махатадзе, Данил Глебов, Кэнто Хашимото, Дмитрий Полоз, Али Соу.

Что касается "красно-белых", то Доменико Тедеско сделал ставку на следующих футболистов: Александр Максименко, Георгий Джикия, Павел Маслов, Самуэль Жиго, Айртон, Роман Зобнин, Наиль Умяров, Виктор Мозес, Квинси Промес, Джордан Ларссон, Александр Соболев.

В турнирной таблице "Спартак" идет вторым, имея в своем активе 44 очка. Это на четыре балла меньше, чем у питерского "Зенита". В свою очередь, "Ростов" занимает восьмую строчку, набрав 37 очков.

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