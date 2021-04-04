Опытные огородники рассказали, как вырастить богатый урожай

Прошлым летом побывал у нас на даче старый приятель. Не виделись давно, с тех пор как ушли на пенсию с общего места службы. И вот он позвонил, дескать, соскучился. Приехал, обстоятельно осмотрел наш дачный дом, долго ходил по участку, разглядывал фруктовые деревья, ягодные кусты, овощные грядки. Спрашивал: "Что за дерево?" Получал ответ: "Обыкновенная рябина. На ней привито четыре сорта груш". - "А это как называется?" - "Китайский лимонник, брат женьшеня. Рядом другая лиана, актинидия коломикта, тоже дальневосточница"… Все это приятель снисходительно "одобрял и поддерживал". А на окраине огорода, возле картофельных грядок, остановился как вкопанный и вытаращил глаза: "Картошка? Зачем так много? Она же в магазине продается!" Как тут было ответить? Что это не просто грядки, а наше маленькое "опытное поле", где мы выращиваем картошку семи разных сортов? А сорта эти заказали в знаменитом пермском питомнике, откуда семенные клубни приехали к нам в почтовой посылке… Представляю, с каким недоумением слушал бы наш приятель подобные объяснения. И не понял бы ничего.

Им нас не понять

Мы - это те, кто каждое субботнее утро внимательно слушает радиопрограмму Андрея Туманова, чьи советы помогают нам правильно действовать на наших шести сотках, чтобы вырастить урожай. По известному совету Ивана Мичурина, мы не ждем милостей от природы и согласны: "Взять их у нее - наша задача". А как это сделать? Как в споре с природой оказаться удачливым и успешным?

На этот вопрос могут ответить многие. Бесценный опыт садоводов и огородников можно почерпнуть в российских региональных газетах. Число таких публикаций резко увеличивается каждую весну, когда одновременно с природой просыпается в нас азарт земледельца.

Газета "Волгоградская правда" сообщает: в городской библиотеке №18 открылся клуб читателей "уДачники". "Перед заседанием мы провели подготовительную работу и собрали пожелания читателей, о чем они хотели бы поговорить, - рассказывает сотрудник библиотеки Юлия Завгороднева. - Пришли сторонники здорового образа жизни, любители заниматься обустройством своих дач, приусадебных участков, мастера собирать богатые урожаи. Они хотели получить полезные консультации и советы бывалых огородников, специалистов сельского хозяйства, полистать тематические книги и журналы, открыть для себя что-то новое и сами поделиться знаниями и опытом".

Аналогичная публикация в газете "Новороссийский рабочий". Опытные огородники делятся советами, в том числе - как экономить деньги, время и силы. В каждом селе есть свой авторитет, к которому можно прийти за советом. Например, к жителю Южной Озереевки Евгению Ивановичу Акимову, он непревзойденный мастер богатых урожаев, несмотря на свои восемьдесят пять. Или к жительнице станицы Раевской Ольге Авраменко, которая знает, как сделать семена томата более защищенными от температурных перепадов, характерных для окраины Новороссийска.

Односельчанка Раевской Тамара Федоровна Шумкова много лет занималась промышленным производством овощей, накопила свои секреты, которыми щедро делится. В современных магазинах для садоводов и огородников полно всевозможных стимуляторов роста растений, в основном химического происхождения, а Тамара Шумкова знает, как приготовить такие же стимуляторы из подручных материалов, имеющихся на кухне любой хозяйки.

Между "еще" и "уже"

"Между зимним ЕЩЁ и весенним УЖЕ". Под таким заголовком газета "Советский Сахалин" подробно советует своим читателям, что и как делать на дачном участке, когда зима еще не совсем ушла, а весна еще не совсем пришла. "Если у вас есть возможность, поезжайте в эти дни на дачу. Раскопайте и освободите от зимнего плена нижние ветки фруктовых деревьев. Подсыпьте под них снег и уложите ветки так, чтобы в дальнейшем не было поломов. Притопчите снег у стволов яблонь, слив и груш. Рассыпьте под ними протравленное семя или бросьте по паре таблеток препарата "Шторм" против грызунов, чтобы мыши во время весенней миграции не навредили вашему саду… В прошлом году на многих участках были поражены болезнями старые урожайные сорта смородины. Плантацию ягодников, скорее всего, придется заменить. Чтобы не тратить тысячи рублей на приобретение саженцев, вырастите себе их сами…"

В Приамурье зима в это время только начинает отступать. В такой период пора закупать семена и высаживать рассаду. Когда и как это делать, на что обратить внимание при покупке и другие полезные советы читателям"Амурской правды" дает начальник Благовещенского районного отдела Россельхозцентра кандидат сельскохозяйственных наук Павел Жирнов. "Если перед вами будет стоять выбор - приобрести семена сортов или гибридов, лучше возьмите гибрид. Урожайность и иные потребительские характеристики у гибридов обычно выше, единственный их недостаток - невозможность получения из семян такого же продуктивного потомства", - объясняет специалист.

Сам себе Мичурин

Многих садоводов интересуют не чьи-то полезные советы, а нечто возвышенное, необычное. Особенно привлекают внимание небывалые, порой фантастические успехи опытных огородников и садоводов.

"Ставропольская правда" сообщает: "Результатами завершившегося садоводческого сезона агроном-любитель из Невинномысска Николай Сметанин доволен. Еще бы, одного инжирного варенья заготовлено около 20 литров! Плюс свежих ягод смоковницы, или, как ее еще называют, фиги, съедено без счета". Погодите… какой такой инжир в Невинномысске? А тот самый, с желто-розовыми плодами и нежной, сладкой мякотью под тонкой кожицей.

Заинтересовался винным деревом (еще одно название инжира) Николай Сметанин десять лет назад. Увидел это растение у одного знакомого, попросил черенок… "Сначала я основательно проштудировал литературу о фиговом дереве, - рассказывает Николай Петрович. - Растение это необыкновенное, не раз упоминается в Библии". Удивительно, климат Невинномысска для смоковницы оказался очень даже подходящим. Но чтобы инжир давал урожай в местном климате, необходимо соблюдать определенную агротехнологию, о чем Сметанин рассказывает охотно и со всеми подробностями. Грех не воспользоваться его поучительным опытом.

Корреспондент интересуется у Николая Петровича: а что если посадить где-нибудь на окраине Невинномысска фиговую рощу и приглашать туда на экскурсии туристов? Вот вам прогулка по фиговому леску, вот киоск, где продают в маленьких баночках варенье из невинномысского инжира, а также пастилу, конфеты... Сметанин реагирует серьезно: "Что ж, идея вполне выполнимая… Должна же у Невинномысска быть своя туристическая изюминка. Или, если так можно выразиться, инжиринка".

Не только инжиром может похвастаться удачливый садовод. Что за необычного вида саженец растет недалеко от ограды? "Это гинкго билоба, живое ископаемое, оно существовало 125 миллионов лет назад, когда по планете расхаживали динозавры. Об этом растении многие слышали, знают его удивительные лечебные свойства", - поясняет Николай Сметанин и советует всем поселить гинкго билобу на своем дачном участке.

Не менее удивительную экзотику демонстрирует Марина Морозова, о которой рассказала газета "Дальневосточный Комсомольск". Марина умудрилась создать на участке возле своего дома кусочек удивительного леса, где растет множество видов цитрусовых и других тропический фруктов - апельсины, лимоны, мандарины, клементины, цитроны, лаймы, грейпфруты… Коллекция Морозовой насчитывает 160 сортов, и практически все они успешно плодоносят. В этом году всю зиму Морозовы ели только свои цитрусы.

Выращивается все это великолепие в сравнительно небольшой теплице с отоплением и вентиляцией, дополнительной подсветкой. "Когда купили этот участок, в первую очередь соорудили жилище для наших растений, только после этого себе дом стали строить, первую зиму в бане зимовали, - смеется Марина. - Хорошо, что муж разделяет мое увлечение и помогает. А я безумно влюблена в цитрусы! Мои фрукты не сравнить с теми, что продаются в магазинах, - у моих яркий аромат, превосходный вкус, после такого покупные фрукты есть не захочешь". Увлечение "экзотами", по словам Марины, совсем не в ущерб обычному огородничеству. Летом она обязательно высаживает на своем участке огурцы, перцы, помидоры и другие овощные культуры, все благополучно растет и приносит хороший урожай. А рядом с теплицей обустроен еще и великолепный розарий - 85 кустов роз разных сортов и расцветок.

Вкус "как в детстве"

Прилавки наших магазинов ломятся от помидоров и огурцов, одинаковых по размеру, форме и цвету. Но аппетитные с виду импортные плоды не имеют незабываемого и неповторимого вкуса, знакомого многим со времен деревенского детства. Уральские ученые-селекционеры научились выращивать овощи, вкус у которых "как в детстве". Об этом рассказывает газета "Уральский рабочий".

В условиях непрекращающейся "санкционной войны" никто не знает, до каких пор мы сможем покупать импортные гибриды, поэтому вынуждены создавать собственные, чтобы обеспечить продовольственную безопасность страны. "Наша кафедра овощеводства и плодоводства занимается селекцией с 2004 года, у нас сформировалась своя научная школа, пользующаяся авторитетом в научном сообществе, - говорит заведующий кафедрой овощеводства и плодоводства Уральского государственного аграрного университета Михаил Карпухин. - Несколько созданных нами гибридов огурцов и томатов включены в государственный реестр селекционных достижений РФ. Сейчас мы готовим к регистрации гибрид томата "Наставник", за который моя ученица Валентина Куимова получила губернаторскую премию. Мы ставим задачу подобрать гибриды, которые не уступали бы голландским сортам. Добиваемся, чтобы томат имел присущий ему вкус и аромат. Такие помидоры будут вне конкуренции на прилавках, заваленных "пластмассовыми" овощами". Особую роль уральский селекционер возлагает на садоводов-любителей и поясняет: "Я имею в виду садоводов и огородников, которые выращивают овощи на своих шести сотках, не применяя химических удобрений и ядовитых средств защиты. На сегодня это самый надежный способ обеспечить продовольственную безопасность своей семьи".