На этой неделе мы отмечали день рождения великого русского писателя Николая Васильевича Гоголя. Он родился по новому стилю в День смеха - 1 апреля 1809 года. В этом году стоит также отметить книжный юбилей: 190 лет назад, в 1831 году, была издана первая часть "Вечеров на хуторе близ Диканьки".

"Вечера на хуторе..." - первая книга Гоголя, если не считать его поэмы "Ганц Кюхельгартен". Поэма была так обругана критикой, что автор в сердцах выкупил весь тираж и уничтожил.

Впрочем, и к своему второму дебюту он впоследствии относился весьма прохладно. В 1833 году он писал Михаилу Погодину: "Я даже позабыл, что я творец этих "Вечеров", и вы только напомнили мне об этом... Да обрекутся они неизвестности!" А в предисловии к первому собранию сочинений 1842 года он так отозвался о "Вечерах...": "Всю первую часть следовало бы исключить: это первоначальные ученические опыты, недостойные строгого внимания..."

Это к вопросу о скандале, который грянул на прошлой неделе в день рождения Гоголя, когда министр культуры Украины в своем Telegram-канале вдруг заявил, что Россия "принудительно записала в русские классика украинской литературы Николая Гоголя". (Подробнее - на стр.11). Если уж говорить о Гоголе как о "классике украинской литературы", то речь может идти только о "Вечерах на хуторе близ Диканьки" и "Миргороде" (другой цикл 1835 года - своего рода продолжение "Вечеров..."). Согласитесь, странно было бы говорить об авторе "Мертвых душ", "Ревизора", "Носа" и других произведений Гоголя как о "классике украинской литературы".

Я еще огорчу министра культуры цитатой из Владимира Набокова: "Когда я хочу, чтобы мне приснился настоящий кошмар, я представляю себе Гоголя, строчащего на малороссийском том за томом "Диканьки" и "Миргороды" - о призраках, которые бродят по берегу Днепра, водевильных евреях и лихих казаках".

На самом деле Набоков неправ. "Вечера на хуторе..." и "Миргород" - это литературные шедевры. Больше того: именно Гоголь создал тот литературный "канон" образа Малороссии от XVII до XIX века (таково временное пространство цикла "Вечера на хуторе..."), который будет в нашем сознании навечно.

А ведь Гоголь был далеко не первым, кто обратился к этой теме. До него на малороссийские темы писали Иван Кулжинский, Орест Сомов, Антоний Погорельский. В 20-е годы XIX века был настоящий бум темы Малороссии в русской культуре. Выходили книги, ставились оперы, и все это сопровождалось таким успехом, что малороссийская тематика стала затмевать кавказскую. Малороссия с ее богатейшими фольклорными традициями стала своего рода Меккой для русских романтиков. Так что Гоголь, хотя и родился в День дурака, был отнюдь не дурак, когда к этой теме обратился. Это было модно. Но справедливо и то, что именно Гоголь написал малороссийский цикл, равного которому нет до сих пор. И не только Россия, но и мировая литература, конечно, должна быть благодарна Украине, что она дала такого великого певца своего края.

Если уж говорить о Гоголе как о "классике украинской литературы", то речь только о "Вечерах на хуторе близ Диканьки" и "Миргороде"

Однако не могу не отметить и широту русской души. Вообразите, что в столице Российской империи на русском языке (да, с множеством украинизмов) выходит книга, где слово "москаль" означает примерно то же, что и "черт". Ни одного доброго слова о "москале" вы здесь не найдете. Зато бранных пруд пруди: "если где замешалась чертовщина, то ожидай столько проку, сколько от голодного москаля"; "да мне так теперь сделалось весело, как будто мою старуху москали увезли"; "когда чорт да москаль украдут что-нибудь - то поминай как и звали" и т. д. А вот что говорит один из персонажей "Вечеров..." о "кацапах" (русских): "Надобно вам знать, милостивый государь, что я имею обыкновение затыкать на ночь уши с того проклятого случая, когда в одной русской корчме залез мне в левое ухо таракан. Проклятые кацапы, как я после узнал, едят даже щи с тараканами".

А Пушкин пишет: "Сейчас прочел "Вечера близ Диканьки". Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия!.. Все это так необыкновенно в нашей нынешней литературе, что я доселе не образумился..."

А типографские наборщики в Петербурге трясутся от смеха, набирая "Вечера...", и сам Гоголь это видит.

Если бы только "москали" и "кацапы". Для персонажей "Вечеров..." сродни черту евреи, цыгане и немцы (то есть все иностранцы). И уж совсем лютую ненависть вызывают у них польские католики, а особенно их священнослужители ксёндзы. И вот вопрос: современная Украина готова обратно принять в свое "гражданство" такого Гоголя? А гендерные проблемы? Там ведь все женщины - "бабы", "ведьмы" да "старухи"!

Конечно, все это ерунда. Фольклор есть фольклор, и из него, как из песни, слова не выкинешь.

Кстати, о фольклоре. Гоголь переехал в Петербург, когда ему не было и 20 лет. Когда он решается писать на украинскую тему, забрасывает мать письмами с просьбами сообщить ему: как одеваются украинцы, как справляют свадьбы, какие сказки рассказывают по вечерам? Сам он помнит это весьма смутно.

Вообразите, что в столице российской империи на русском языке выходит книга, где "москаль" означает примерно то же, что и "черт"

Но гений на то и гений, что и не зная предмет досконально, совершая кучу ошибок (на которые по выходу книги сразу же стали обращать внимание критики украинского происхождения), он все-таки напишет шедевр. А русский он или украинский - дело десятое.

Кстати, ни одно из произведений Гоголя столько не экранизировалось и не переводилось на язык анимации. 18 раз!