Лучшие клубы Континентальной хоккейной лиги продолжают сражения в плей-офф Кубка Гагарина.

Накануне в первом матче финала Восточной конференции омский "Авангард" довольно неожиданно в гостях обыграл казанский "Ак Барс" - 3:1. В составе победителей отличились Кирилл Готовец, Кирилл Семенов и Клим Костин. У "барсов" шайба на счету Кирилла Петрова. Отметим, что для казанцев это поражение стало первым в нынешнем плей-офф.

Что касается Западной конференции, то в воскресенье ЦСКА на своем льду во второй раз принимал питерский СКА. В первой встрече столичные армейцы одержали победу со счетом 3:0.

Во втором поединке москвичи также были более удачливы, добившись перевеса в две шайбы - 2:0. Победить ЦСКА помогли точные "выстрелы" Максима Шалунова и Константина Окулова. Отметим, что вратарь "красно-синих" Ларс Юханссон не пропускает уже 180 минут.

За противостоянием двух армейских клубов из Москвы и Питера с интересом следит знаменитый хоккеист - Русская Ракета Павел Буре.

Каковы, на ваш взгляд, шансы команд в финале Западной конференции?

Павел Буре: Я, безусловно, переживаю за ЦСКА. Команда в ходе регулярного чемпионата показывала грамотный и зрелый хоккей. В плей-офф ребята показали характер, вытащив тяжелейшую серию с "Локомотивом". Считаю, что ЦСКА имеет все шансы не просто выйти в финал, но и выиграть Кубок Гагарина. При этом жду захватывающей серии. Питерский клуб на многое способен, и я не удивлюсь, если серия затянется.

А могли бы назвать фаворита в борьбе "Ак Барса" и "Авангарда"?

Павел Буре: Очень сложно. Хорошо подготовленные коллективы со своим почерком, плюс харизматичные наставники. Жду вязкую борьбу с непредсказуемым сюжетом. В любом случае кто бы ни победил в серии - будет достоин игры в финале.

Павел Буре: В плей-офф ЦСКА показывает грамотный и зрелый хоккей. Армейцы имеют все шансы не просто выйти в финал, но и выиграть Кубок Гагарина

Как вам уровень хоккея в Континентальной хоккейной лиге?

Павел Буре: Прежде всего КХЛ - это уже узнаваемый бренд во всем мире. На протяжении десятилетия Континентальная хоккейная лига развивается своим путем и вызывает огромный интерес как у болельщиков, так и у хоккейных людей. Многие звезды едут в Россию и становятся своими в клубах. Думаю, что самобытных команд в лиге с каждым годом будет становиться все больше. В каждом из прошедших сезонов были моменты, которые запоминаются надолго. Ну и не могу не сказать о дебютах. Молодые игроки получают возможность раскрыться именно в матчах КХЛ. Это будущее российского хоккея, нашей сборной. Всегда очень интересно следить за появлением новых талантов.

Недавно стало известно, что вас выдвинули в совет Международной федерации хоккея (ИИХФ). Чем вы там планируете заниматься?

Павел Буре: Признаюсь, что мне было очень лестно получить подобное предложение от Федерации хоккея России и ее президента Владислава Александровича Третьяка. Он много лет вел активную и успешную работу по продвижению нашего хоккея, и я собираюсь продолжать эту деятельность. Дело осталось за малым - теперь надо дождаться выборов. Надеюсь, что моя кандидатура пройдет, и я намерен активно представлять и отстаивать интересы своей страны в совете ИИХФ. Вы прекрасно знаете, какая сейчас непростая ситуация в мире, насколько уязвим оказался российский спорт под различными санкциями. В этой ситуации я считаю своим долгом достойно представлять Россию на всех уровнях.

Тем временем

Международная федерация хоккея опубликовала расписание женского чемпионата мира-2021. Турнир пройдет с 6 по 16 мая в канадских городах Галифакс и Труро.

Группа "А", где помимо сборной России сыграют команды Канады, США, Финляндии и Швейцарии, проведет свои матчи на арене Scotiabank Center в Галифаксе. Россиянки откроют чемпионат матчем против сборной Швейцарии 8 мая в 1.30 по московскому времени.

В группе "B" выступят сборные Чехии, Германии, Японии, Дании и Венгрии. Игры пройдут на арене Rath Eastlink Community Centre в Труро.

Групповой этап продлится до 12 мая, четвертьфиналы состоятся 13 мая, полуфиналы - 15 мая. Матч за бронзовые медали и финал состоятся 16 мая.