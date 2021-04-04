Певцы из США, Франции и Польши - в полуфинале конкурса "Дорога на Ялту"

Новости

Британцы раскритиковали позицию Запада по Украине 08:18
В МВД разработают законопроект по легализации мигрантов 07:24
В Новошахтинске на истязавших 8-летнюю девочку родителей возбудили дело 07:00
Летевший из Токио во Франкфурт Boeing вынужденно сел в Красноярске 06:57
В Китае 11 человек погибли при столкновении грузовика с автобусом 06:41
В США остановят производство вакцины от COVID-19 на заводе в Балтиморе 05:50
Во Флориде объявили режим ЧП из-за угрозы разлива химикатов 05:22
Названы способы сохранения и увеличения рублевых сбережений 04:47
"Авангард" победил "Ак Барс" в первом матче финала Восточной конференции КХЛ 04:17
В Канаде число заразившихся коронавирусом приближается к миллиону 03:52
Пожарные потушили огонь в ангарах с макулатурой в Нижнем Новгороде 02:52
Названо число полностью прошедших вакцинацию от COVID-19 россиян 02:32
Перестрелка в штате Алабама унесла жизни пяти человек 02:04
Свыше полумиллиарда данных пользователей Facebook попали в сеть 01:34
Городу во Флориде грозит эвакуация из-за токсичной воды 00:47
"Ростов" - "Спартак" - онлайн-трансляция матча 24-го тура РПЛ 00:05
Россиянин Мурлычкин стал чемпионом мира по скоростному спуску на коньках 03.04.2021
В Иордании произведены аресты в связи с попыткой переворота 03.04.2021
Виновник смертельной аварии в Москве ранее был лишен прав 03.04.2021
"Застава Ильича" и "Асса" вошли в коллекцию Роттердамского кинофестиваля 03.04.2021
Блогерша из Киева предпочла Москву для карьеры 03.04.2021
Вышел трейлер фильма "Черная вдова" 03.04.2021
В Вооруженных силах привили от коронавируса более 425 тысяч военнослужащих 03.04.2021
Совершивший смертельное ДТП водитель каршеринга уходил от полиции 03.04.2021
Суд арестовал опекунов, которые истязали 10-летнюю девочку в Новой Москве 03.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не остаться без квартиры и с долгами по ипотеке после развода
Как не остаться без квартиры и с долгами по ипотеке после развода
Какие изменения ждут россиян в апреле
Какие изменения ждут россиян в апреле
Фоторепортаж: Как выглядит кинотеатр "Художественный" после реставрации
Фоторепортаж: Как выглядит кинотеатр "Художественный" после реставрации
04.04.2021 08:38
Рубрика: Культура

Певцы из США, Франции и Польши - в полуфинале конкурса "Дорога на Ялту"

Текст: Александр Алексеев
В Москве прошла презентация третьего международного песенного конкура "Дорога на Ялту". В этом году организаторы получили заявки из 51 страны. Каждый исполнитель или группа выбрали одну песню о Великой Отечественной войне, перевели на свой язык, спели, записали видео и прислали в адрес Оргкомитета.
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

А на официальном сайте "Дорога на Ялту" был выложен и список из пятнадцати, может быть, самых популярных: "Катюша", "Смуглянка", "Первым делом самолеты", "Вот кто-то горочки спустился", "Случайный вальс", "В лесу прифронтовом" и другие. Оказались в нем и "Братские могилы" Владимира Высоцкого, и "Я в весеннем лесу пил березовый сок" Михаила Ножкина.

Российский национальный оркестр объявил финалистов своего конкурса

Теперь стали известны исполнители, вышедшие в полуфинал. В отличие от предварительного этапа, проходившего онлайн, решающие песенные виражи "Дороги на Ялту" намечены уже на набережной имени Ленина, в присутствии многих зрителей. И уже сейчас в социальных сетях немало вопросов, забытых нами за пору пандемии: "Нет ли лишнего билетика".

Среди счастливчиков певцы и группы из Австрии, Аргентины, Великобритании, Израиля, Индии, Италии, Канады, Китая, Латвии, Польши, Португалии, США, Турции, Франции и Швеции (российские исполнители по регламенту и идее конкурса в нем не участвуют). Все эти иностранцы - не профессиональные артисты, они просто любят музыку, наши песни, страну. И если интересуются Крымом, то основываясь не на заявлениях в мотивированных западных политиков, а стремясь увидеть, понять его самим, вот и благодаря "Дороге на Ялту". Всем им потом будет о чем честно рассказать у себя на родине.

А пока на пресс-конференции говорили организаторы - об этом мудром и ярком конкурсе, который в прошлом году из-за пандемии вынужденно проходил онлайн. По их словам у "Дороги на Ялту" две цели: привлечь внимание к Крыму как к неотъемлемой части России, и - популяризировать советское и российское песенное искусство.

"Количество заявок по сравнению с первым сезоном выросло вдвое, - сообщил художественный руководитель "Дороги на Ялту" телевизионный журналист Эрнест Мацкявичюс. - В полуфинал прошли исполнители из 15 стран. Среди новых участников - Индия и Канада. Важно через музыку рассказывать, какова цена этой войны и кто ее выиграл, чтобы подобное не повторилось вновь".

Каждый из конкурсантов исполнит для зрителей и жюри одну песню. А затем споет с кем-то из российских артистов, дуэтом. Ожидается, что среди "приглашенных звезд" окажутся Денис Майданов, Юта, Кай Метов, Игорь Корнилов. Впрочем, имена десяти звезд отечественной эстрады, которые тоже приедут спеть в Ялту, пока держатся секрете. Но до полуфинала и финала еще много времени: в этом году конкурс пройдет с 29 апреля по 2 мая.

Кстати

5,5 миллионов рублей - таков общий призовой фонд конкурса.

Лев Лещенко, председатель жюри:

"Хотя в конкурсе участвуют артисты из стран дальнего зарубежья, фестиваль помогает и постсоветским государствам быть еще ближе друг к другу".

Кай Метов, член жюри:

"Каждый видеоролик заслуживает внимания, конкурсанты переводили советские песни о войне на свои национальные языки. То есть, пропустили эти произведения через себя, и теперь за границей душевность наших военных песен смогут ощутить не только посредством музыки, но и понимая текст и смысл".

Культура Музыка Общество История

Главное сегодня

В США остановят производство вакцины от COVID-19 на заводе в Балтиморе
Президент Аргентины пояснил на своем примере важность вакцинации
В Госдуме ответили на слова главы Минобороны ФРГ о росте вызовов из-за РФ
В ДНР из-за обстрела украинских силовиков погиб ребенок
В МВД разработают законопроект по легализации мигрантов
Почему о фильме "Москва слезам не верит" спорят до сих пор
Вручение "Оскара" впервые пройдет не только в Лос-Анджелесе