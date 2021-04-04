Певцы из США, Франции и Польши - в полуфинале конкурса "Дорога на Ялту"

В Москве прошла презентация третьего международного песенного конкура "Дорога на Ялту". В этом году организаторы получили заявки из 51 страны. Каждый исполнитель или группа выбрали одну песню о Великой Отечественной войне, перевели на свой язык, спели, записали видео и прислали в адрес Оргкомитета.

А на официальном сайте "Дорога на Ялту" был выложен и список из пятнадцати, может быть, самых популярных: "Катюша", "Смуглянка", "Первым делом самолеты", "Вот кто-то горочки спустился", "Случайный вальс", "В лесу прифронтовом" и другие. Оказались в нем и "Братские могилы" Владимира Высоцкого, и "Я в весеннем лесу пил березовый сок" Михаила Ножкина.

Теперь стали известны исполнители, вышедшие в полуфинал. В отличие от предварительного этапа, проходившего онлайн, решающие песенные виражи "Дороги на Ялту" намечены уже на набережной имени Ленина, в присутствии многих зрителей. И уже сейчас в социальных сетях немало вопросов, забытых нами за пору пандемии: "Нет ли лишнего билетика".

Среди счастливчиков певцы и группы из Австрии, Аргентины, Великобритании, Израиля, Индии, Италии, Канады, Китая, Латвии, Польши, Португалии, США, Турции, Франции и Швеции (российские исполнители по регламенту и идее конкурса в нем не участвуют). Все эти иностранцы - не профессиональные артисты, они просто любят музыку, наши песни, страну. И если интересуются Крымом, то основываясь не на заявлениях в мотивированных западных политиков, а стремясь увидеть, понять его самим, вот и благодаря "Дороге на Ялту". Всем им потом будет о чем честно рассказать у себя на родине.

А пока на пресс-конференции говорили организаторы - об этом мудром и ярком конкурсе, который в прошлом году из-за пандемии вынужденно проходил онлайн. По их словам у "Дороги на Ялту" две цели: привлечь внимание к Крыму как к неотъемлемой части России, и - популяризировать советское и российское песенное искусство.

"Количество заявок по сравнению с первым сезоном выросло вдвое, - сообщил художественный руководитель "Дороги на Ялту" телевизионный журналист Эрнест Мацкявичюс. - В полуфинал прошли исполнители из 15 стран. Среди новых участников - Индия и Канада. Важно через музыку рассказывать, какова цена этой войны и кто ее выиграл, чтобы подобное не повторилось вновь".

Каждый из конкурсантов исполнит для зрителей и жюри одну песню. А затем споет с кем-то из российских артистов, дуэтом. Ожидается, что среди "приглашенных звезд" окажутся Денис Майданов, Юта, Кай Метов, Игорь Корнилов. Впрочем, имена десяти звезд отечественной эстрады, которые тоже приедут спеть в Ялту, пока держатся секрете. Но до полуфинала и финала еще много времени: в этом году конкурс пройдет с 29 апреля по 2 мая.

Кстати

5,5 миллионов рублей - таков общий призовой фонд конкурса.

Лев Лещенко, председатель жюри:

"Хотя в конкурсе участвуют артисты из стран дальнего зарубежья, фестиваль помогает и постсоветским государствам быть еще ближе друг к другу".

Кай Метов, член жюри:

"Каждый видеоролик заслуживает внимания, конкурсанты переводили советские песни о войне на свои национальные языки. То есть, пропустили эти произведения через себя, и теперь за границей душевность наших военных песен смогут ощутить не только посредством музыки, но и понимая текст и смысл".