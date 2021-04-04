Почему пензенский областной бюджет годами недополучает средства?

Много вопросов вызывает, к примеру, ситуация с претензиями налоговых органов к одному из крупнейших предприятий на местном рынке алкогольной продукции. Руководство страны неоднократно усиливало контроль за производством всех видов алкоголя. Но насколько принятые меры помогли решить все проблемы с предприятиями на алкогольном рынке?
Вызывает интерес экстраординарная ситуация, возникшая вокруг алкогольного холдинга "Объединенные Пензенские водочные заводы" (ОПВЗ). К примеру, к связанным с ним структурам, по данным СМИ, налоговики предъявили претензии на сумму около 10 миллиардов рублей в общей сложности. Для региона сумма огромная, и будет ли она когда-нибудь выплачена?
Какова же реакция правоохранительных органов? Были ли возбуждены уголовные дела? Понесло ли руководство и бенефициары предприятия законное наказание? Вопросов у общественности возникло немало.
История эта удивительна еще и тем, что после обнародования результатов многочисленных проверок к ответственности, как, казалось бы, положено по закону, привлечь самого неплательщика, но едва не привлекли... должностных лиц налоговой службы!
На них даже завели уголовное дело, якобы проверки были фальсифицированы. Однако впоследствии дело закрыли в связи с отсутствием события преступления. Тем временем уличенный налоговиками в неуплатах холдинг продолжил свою деятельность и делает это до сих пор без каких-либо претензий со стороны правоохранителей.
По данным СМИ, эта организация существует более 10 лет и включает в себя большую группу промышленных предприятий, выпускающих этиловый спирт и широкий спектр алкогольных напитков: водку, вино, пивные и слабоалкогольные напитки. Его товарооборот составляет десятки миллиардов рублей ежегодно.
К основным юридическим лицам холдинга относят ООО "ДАЛ", ООО "Винтаж", ООО "ОПВЗ", ООО "Ликероводочный завод "Агат", ООО "Агат-Алко", ООО "Реал", ООО "Агат", ООО "Агат-транс", ООО "Виола". Реальным руководителем и бенефициаром холдинга, по мнению налоговиков, являлся пензенский бизнесмен Апоян Ара Рубикович.
История его деятельности представляется весьма неоднозначной, если внимательно присмотреться к материалам проверок налоговой службы и судебным решениям, показывающим особенности ведения бизнеса.
Как ранее писали СМИ, юридические лица в холдинге периодически ликвидировались, передавая имущественный комплекс "как эстафетную палочку" новым организациям. Так, общество с ограниченной ответственностью "Ликеро-водочный завод "Агат" (переименованное в ООО "Александровский") после недоимки по налогам на 7,6 миллиарда рублей за 2010-2012 годы в 2013 году прекратил свою деятельность в связи с реорганизацией в форме присоединения к дружественной компании ООО "ДАЛ". Реакции областных правоохранителей не последовало.
Как писали СМИ, при расследовании Федеральной налоговой службы (ФНС), включающее исследование огромного массива первичной документации, проведение почерковедческих экспертиз, встречные проверки всех значимых контрагентов, анализ закупок сырья и упаковки, сравнение рыночных цен, был установлен факт, который можно назвать уклонением от уплаты налогов на сумму более четырех миллиардов рублей, включая пени.
Налоговая проверка завершилась в августе 2019 года, контролирующие лица ООО "ДАЛ" были установлены. И опять на региональном уровне не последовало никакой реакции. Более того, согласно данным портала Rusprofile.ru, ООО "ДАЛ" продолжало работать и производить продукцию, получив по итогам 2019 года выручку в размере 1,9 миллиарда рублей - на 100 миллионов рублей больше, чем годом ранее. В первом полугодии 2020 года было осуществлено отчуждение всего имущества ООО "ДАЛ" в пользу ООО "ОПВЗ".
Эксперты также фиксируют рост выручки структур Ары Апояна. В маркетинге есть такой термин "демпинг". Он временный, но позволяет вытеснить конкурентов и завоевать рынок. Так, только одна неуплата производителем налога на добавленную стоимость (НДС) - это уже возможность организации жесткой ценовой конкуренции на рынке.
Насколько законопослушные поставщики могут позволить такую битву, чтобы не уйти в убыток? Так, по данным Единой государственной автоматизированной информационной системы ЕГАИС, холдинг Ары Апояна значительно расширил свой ассортимент за прошлый год в сети алкодискаунтеров "Красное & Белое", достигнув доли своей продукции на полках дискаунтера в размере 56 процентов (в 2021 году - уже 67 процентов), а общий объем производства холдинга за прошлый год вообще составил 94 миллиона литров алкогольной продукции.
В условиях наличия законодательно утвержденной минимальной стоимости продукции, ниже которой добросовестный производитель опуститься не может, наличие на рынке предложения с еще более низкой ценой вызывает вопросы всех участников рынка. На чем экономит производитель?
Конечно, с ценой поставки ниже утвержденной по рынку производитель имеет более выгодные условия сотрудничества с торговыми сетями. Что должно произойти, чтобы компетентные органы заинтересовались контрагентом с такой большой долей поставок и привлекли его к какой-либо ответственности?
Напомним, у налоговиков к структурам Апояна накоплено много претензий. Но эти структуры продолжают успешно осуществлять свою деятельность, поставляя алкоголь в ретейл по весьма умеренным ценам.
Может быть, российским ретейлерам надо уделять гораздо большее внимание репутации своих контрагентов и их методам ведения бизнеса?
Рост сети "Красное & Белое" по сравнению с ее конкурентами выглядит стремительным. В чем же кроется причина такого стремительного роста? Не пора ли вводить практику привлечения и предполагаемых выгодоприобретателей к ответственности по налоговым долгам производителей?
Есть вопросы к предприятиям Апояна и в экологической сфере. По данным СМИ, много лет люди бьют тревогу из-за нависшей экологической угрозы. Они умоляют о помощи и пишут письма во всевозможные ведомства.
Многочисленные жалобы жителей не остались без внимания, они были направлены в различные ведомства. Обращение по этому поводу было направлено и в Генеральную прокуратуру Российской Федерации.
В нем говорится о многолетнем причинении вреда природе посредством сброса жидких отходов завода по производству этилового спирта ООО "Агат-Алко", расположенного в поселке Затон Городищенского района Пензенской области и его филиала, находящегося в Кузнецком районе.
Из обращения следует, что завод постоянно сливает барду на поля фильтрации, которые администрация предприятия называет очистными сооружениями. Вокруг стоят вонь и смрад, а луговины и деревья засыхают. В непосредственной близости от предприятий разливаются целые озера из отходов производства. При этом руководство "Агат-Алко" утверждает, что на заводе имеются очистные сооружения.
Как говорится в обращении, аналогичная ситуация наблюдается и на спиртовом заводе ООО "Ардымспирт", где отсутствует оборудование для полной переработки отходов спиртового производства. Граждане просят "принять меры парламентского реагирования с целью воспрепятствования данной деятельности и правовой оценки действий уполномоченных органов государственной власти, ответственных за соблюдение норм действующего законодательства".
Именно сейчас, когда в Пензенской области начались громкие дела, настала пора призадуматься. Почему при наличии такого количества вопросов к предприятиям алкогольного холдинга Ары Апояна нет должной реакции правоохранительных органов? Почему не возбуждаются уголовные дела?
Думается, новой администрации региона и недавно назначенному исполняющим обязанности губернатора Пензенской области Олегу Мельниченко стоит обратить внимание на происходящее.
Кто может гарантировать в свете последних событий, что произошедшее случилось без участия так называемых покровителей? Возможно, доподлинно этого мы не узнаем никогда, а может, начавшееся следствие вскроет какие-то факты.
В любом случае следует досконально разобраться в ситуации, ведь речь идет и о возможном недоборе средств региональным бюджетом, экологическом здоровье региона. А попади такие суммы в бюджет, они могли бы быть направлены на строительство социального жилья, детских садов и школ в регионе.
Свое слово, вероятно, скажет и Генеральная прокуратура РФ, куда было направлено обращение обеспокоенных граждан области. Ведь, как известно, все тайное становится явным, и за все сомнительные операции придется понести ответственность.
Шота Горгадзе, адвокат
Огромное количество претензий игнорировать недопустимо. Нужно понимать, что алкогольный бизнес, как, впрочем, и любой бизнес с серьезными доходами, зачастую пользуется всеми, в том числе иногда сомнительными возможностями, которые могут предоставлять и те чиновники, которые впоследствии оказываются под вниманием сотрудников правоохранительных органов. Когда правоохранительная машина начинает работать, устоять может лишь кристально честный бизнесмен.