Почему пензенский областной бюджет годами недополучает средства?

Не прошло и недели с ареста пензенского губернатора Ивана Белозерцева, как в изоляторе оказался глава местной районной администрации Сергей Козин. Эксперты уверены, что это только начало большой работы силовиков в Пензенской области: после того как бывший глава региона утратил свои полномочия, многие проблемы начали выходить из тени.

Много вопросов вызывает, к примеру, ситуация с претензиями налоговых органов к одному из крупнейших предприятий на местном рынке алкогольной продукции. Руководство страны неоднократно усиливало контроль за производством всех видов алкоголя. Но насколько принятые меры помогли решить все проблемы с предприятиями на алкогольном рынке?

Какова же реакция правоохранительных органов? Были ли возбуждены уголовные дела? Понесло ли руководство и бенефициары предприятия законное наказание? Вопросов у общественности возникло немало

Вызывает интерес экстраординарная ситуация, возникшая вокруг алкогольного холдинга "Объединенные Пензенские водочные заводы" (ОПВЗ). К примеру, к связанным с ним структурам, по данным СМИ, налоговики предъявили претензии на сумму около 10 миллиардов рублей в общей сложности. Для региона сумма огромная, и будет ли она когда-нибудь выплачена?

Какова же реакция правоохранительных органов? Были ли возбуждены уголовные дела? Понесло ли руководство и бенефициары предприятия законное наказание? Вопросов у общественности возникло немало.

История эта удивительна еще и тем, что после обнародования результатов многочисленных проверок к ответственности, как, казалось бы, положено по закону, привлечь самого неплательщика, но едва не привлекли... должностных лиц налоговой службы!

На них даже завели уголовное дело, якобы проверки были фальсифицированы. Однако впоследствии дело закрыли в связи с отсутствием события преступления. Тем временем уличенный налоговиками в неуплатах холдинг продолжил свою деятельность и делает это до сих пор без каких-либо претензий со стороны правоохранителей.

По данным СМИ, эта организация существует более 10 лет и включает в себя большую группу промышленных предприятий, выпускающих этиловый спирт и широкий спектр алкогольных напитков: водку, вино, пивные и слабоалкогольные напитки. Его товарооборот составляет десятки миллиардов рублей ежегодно.

К основным юридическим лицам холдинга относят ООО "ДАЛ", ООО "Винтаж", ООО "ОПВЗ", ООО "Ликероводочный завод "Агат", ООО "Агат-Алко", ООО "Реал", ООО "Агат", ООО "Агат-транс", ООО "Виола". Реальным руководителем и бенефициаром холдинга, по мнению налоговиков, являлся пензенский бизнесмен Апоян Ара Рубикович.

История его деятельности представляется весьма неоднозначной, если внимательно присмотреться к материалам проверок налоговой службы и судебным решениям, показывающим особенности ведения бизнеса.

Как ранее писали СМИ, юридические лица в холдинге периодически ликвидировались, передавая имущественный комплекс "как эстафетную палочку" новым организациям. Так, общество с ограниченной ответственностью "Ликеро-водочный завод "Агат" (переименованное в ООО "Александровский") после недоимки по налогам на 7,6 миллиарда рублей за 2010-2012 годы в 2013 году прекратил свою деятельность в связи с реорганизацией в форме присоединения к дружественной компании ООО "ДАЛ". Реакции областных правоохранителей не последовало.

Может быть, российским ретейлерам надо уделять гораздо большее внимание репутации своих контрагентов и их методам ведения бизнеса?

Как писали СМИ, при расследовании Федеральной налоговой службы (ФНС), включающее исследование огромного массива первичной документации, проведение почерковедческих экспертиз, встречные проверки всех значимых контрагентов, анализ закупок сырья и упаковки, сравнение рыночных цен, был установлен факт, который можно назвать уклонением от уплаты налогов на сумму более четырех миллиардов рублей, включая пени.

Налоговая проверка завершилась в августе 2019 года, контролирующие лица ООО "ДАЛ" были установлены. И опять на региональном уровне не последовало никакой реакции. Более того, согласно данным портала Rusprofile.ru, ООО "ДАЛ" продолжало работать и производить продукцию, получив по итогам 2019 года выручку в размере 1,9 миллиарда рублей - на 100 миллионов рублей больше, чем годом ранее. В первом полугодии 2020 года было осуществлено отчуждение всего имущества ООО "ДАЛ" в пользу ООО "ОПВЗ".

Эксперты также фиксируют рост выручки структур Ары Апояна. В маркетинге есть такой термин "демпинг". Он временный, но позволяет вытеснить конкурентов и завоевать рынок. Так, только одна неуплата производителем налога на добавленную стоимость (НДС) - это уже возможность организации жесткой ценовой конкуренции на рынке.

Насколько законопослушные поставщики могут позволить такую битву, чтобы не уйти в убыток? Так, по данным Единой государственной автоматизированной информационной системы ЕГАИС, холдинг Ары Апояна значительно расширил свой ассортимент за прошлый год в сети алкодискаунтеров "Красное & Белое", достигнув доли своей продукции на полках дискаунтера в размере 56 процентов (в 2021 году - уже 67 процентов), а общий объем производства холдинга за прошлый год вообще составил 94 миллиона литров алкогольной продукции.

В условиях наличия законодательно утвержденной минимальной стоимости продукции, ниже которой добросовестный производитель опуститься не может, наличие на рынке предложения с еще более низкой ценой вызывает вопросы всех участников рынка. На чем экономит производитель?

Конечно, с ценой поставки ниже утвержденной по рынку производитель имеет более выгодные условия сотрудничества с торговыми сетями. Что должно произойти, чтобы компетентные органы заинтересовались контрагентом с такой большой долей поставок и привлекли его к какой-либо ответственности?

Напомним, у налоговиков к структурам Апояна накоплено много претензий. Но эти структуры продолжают успешно осуществлять свою деятельность, поставляя алкоголь в ретейл по весьма умеренным ценам.

Может быть, российским ретейлерам надо уделять гораздо большее внимание репутации своих контрагентов и их методам ведения бизнеса?

Рост сети "Красное & Белое" по сравнению с ее конкурентами выглядит стремительным. В чем же кроется причина такого стремительного роста? Не пора ли вводить практику привлечения и предполагаемых выгодоприобретателей к ответственности по налоговым долгам производителей?

Есть вопросы к предприятиям Апояна и в экологической сфере. По данным СМИ, много лет люди бьют тревогу из-за нависшей экологической угрозы. Они умоляют о помощи и пишут письма во всевозможные ведомства.

Многочисленные жалобы жителей не остались без внимания, они были направлены в различные ведомства. Обращение по этому поводу было направлено и в Генеральную прокуратуру Российской Федерации.

В нем говорится о многолетнем причинении вреда природе посредством сброса жидких отходов завода по производству этилового спирта ООО "Агат-Алко", расположенного в поселке Затон Городищенского района Пензенской области и его филиала, находящегося в Кузнецком районе.

Из обращения следует, что завод постоянно сливает барду на поля фильтрации, которые администрация предприятия называет очистными сооружениями. Вокруг стоят вонь и смрад, а луговины и деревья засыхают. В непосредственной близости от предприятий разливаются целые озера из отходов производства. При этом руководство "Агат-Алко" утверждает, что на заводе имеются очистные сооружения.

Как говорится в обращении, аналогичная ситуация наблюдается и на спиртовом заводе ООО "Ардымспирт", где отсутствует оборудование для полной переработки отходов спиртового производства. Граждане просят "принять меры парламентского реагирования с целью воспрепятствования данной деятельности и правовой оценки действий уполномоченных органов государственной власти, ответственных за соблюдение норм действующего законодательства".

Именно сейчас, когда в Пензенской области начались громкие дела, настала пора призадуматься. Почему при наличии такого количества вопросов к предприятиям алкогольного холдинга Ары Апояна нет должной реакции правоохранительных органов? Почему не возбуждаются уголовные дела?

Думается, новой администрации региона и недавно назначенному исполняющим обязанности губернатора Пензенской области Олегу Мельниченко стоит обратить внимание на происходящее.

Кто может гарантировать в свете последних событий, что произошедшее случилось без участия так называемых покровителей? Возможно, доподлинно этого мы не узнаем никогда, а может, начавшееся следствие вскроет какие-то факты.

10 миллиардов рублей в общей сложности составили претензии налоговиков к связанным с холдингом структурам

В любом случае следует досконально разобраться в ситуации, ведь речь идет и о возможном недоборе средств региональным бюджетом, экологическом здоровье региона. А попади такие суммы в бюджет, они могли бы быть направлены на строительство социального жилья, детских садов и школ в регионе.

Свое слово, вероятно, скажет и Генеральная прокуратура РФ, куда было направлено обращение обеспокоенных граждан области. Ведь, как известно, все тайное становится явным, и за все сомнительные операции придется понести ответственность.

Комментарий

Шота Горгадзе, адвокат

Огромное количество претензий игнорировать недопустимо. Нужно понимать, что алкогольный бизнес, как, впрочем, и любой бизнес с серьезными доходами, зачастую пользуется всеми, в том числе иногда сомнительными возможностями, которые могут предоставлять и те чиновники, которые впоследствии оказываются под вниманием сотрудников правоохранительных органов. Когда правоохранительная машина начинает работать, устоять может лишь кристально честный бизнесмен.