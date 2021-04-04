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04.04.2021 09:25
Рубрика: Экономика

Появилась новая схема обмана клиентов банков

Текст: Евгений Гайва
Мошенники стали предлагать россиянам оформить вклады под высокий процент, а при введении данных воровать информацию для доступа в личный кабинет.

Как сообщает РИА Новости, клиентам банков присылают ссылки на поддельные страницы сайтов, где нужно ввести настоящие логин и пароль от личного кабинета якобы для оформления вклада. Переоформить под более высокий процент предлагают уже действующие вклады. Предложения могут поступать по телефону и по электронной почте.

Фото: iStock
Мошенники присваивали деньги за помощь в оформлении кредита

По словам экспертов, это универсальная схема, которая используется для получения доступа к онлайн-банку кредитных организаций.

Сейчас мошенники перешли к использованию схемы со вкладами, так как многие россияне уже осведомлены, что нельзя сообщать по телефону коды из SMS для подтверждения операций.

В Центробанке сообщили, что осведомлены о такой схеме мошенничества. Интерес мошенников сместился с банковских карт на счета и депозиты, так как там хранится гораздо больше денег, пояснили в ЦБ.

Экономика Финансы Банки Происшествия Преступления Криминал

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