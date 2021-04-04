Портал госуслуг поможет выбрать нотариуса для оформления наследства

Стартует пилотный проект, позволяющий через портал госуслуг выбрать нотариуса для оформления наследства. Пока опция должна заработать в двух регионах - Белгородской области и ХМАО. В перспективе планируется распространить электронную услугу на всю страну.

Новые возможности появятся в рамках суперсервиса "Утрата близкого человека" на портале госуслуг. Наследник в режиме онлайн сможет подобрать нотариуса в том территориальном округе, где открыто наследственное дело.

Система подскажет, какие нотариальные конторы находятся ближе, где график работы удобнее и т.п. Для получения услуги нужно просто зайти в свой личный кабинет на портале госуслуг gosuslugi.ru и заполнить предлагаемую форму. Выбрав удобное для посещения время, останется только вовремя прийти к нотариусу. А в будущем система позволит формировать и направлять нотариусу пакет документов для выдачи свидетельства о праве на наследство в электронном виде.

В итоге человеку будет достаточно только одного визита к нотариусу, чтобы открыть наследственное дело либо заявить о своих правах уже в рамках открытого. Остальные вопросы можно будет решать онлайн. Но хоть раз прийти к нотариусу придется обязательно. Нотариус должен лично посмотреть в глаза наследнику и убедиться, что он тот, за кого себя выдает.

После посещения нотариуса в личный кабинет гражданина на портале госуслуг придет уведомление об открытии наследственного дела. Позднее там же в личном кабинете можно будет получить свидетельство о праве на наследство в электронной форме. Такой документ юридически будет равнозначен традиционному бумажному свидетельству.

По запросу наследника нотариус также может направить в банк распоряжение о распределении денежных средств между наследниками. Унаследованные денежные средства они получат напрямую на свои банковские счета.

По мнению замглавы Минцифры России Дмитрия Огуряева, новая электронная услуга поможет людям в непростой жизненной ситуации быстро решить насущные правовые вопросы.

"Благодаря "электронному нотариату" нам удается создавать новые сервисы и нотариальные действия. "Запись к нотариусу" - это еще один успешный IT-проект, который реализуется нотариатом в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика", - отметил президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик.

Сейчас Федеральная нотариальная палата завершает масштабную доработку Единой информационной системы нотариата. Часть удаленных нотариальных действий уже доступна в личном кабинете заявителя на портале ФНП.