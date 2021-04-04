Именно Брюссель подталкивает Чехию к переговорам с россиянами о закупке вакцины "Спутник V". Такое признание сделал премьер республики Андрей Бабиш, пишет чешское издание Seznam Zpravy со ссылкой на газету Politico.

По словам Бабиша, в Праге с самого начала делали ставку на вакцины от "короны", одобренные Европейским агентством лекарственных средств. Однако доз, которые приходят по квоте из Брюсселя, не хватает. "Они (европейские чиновники. - Прим. "РГ") сами ставят нас в такое положение. С одной стороны, твердят о солидарности, а с другой - не проявляют ее, когда доходит до дела... Косвенно они вынуждают нас к этому", - подтвердил Бабиш, комментируя перспективу переговоров с Москвой. Неудивительно, что канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о готовности закупить миллионную партию "Спутника V", а словаки уже приобрели два миллиона ампул, заключает чешский премьер. Как отмечает Politico, в Праге рассчитывали получить около 140 тысяч дополнительных доз препарата от Pfizer, но им достанется в два раза меньше.