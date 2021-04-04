Продавцы люксовых товаров ради клиентов пошли на беспрецедентные меры

Новости

В США остановят производство вакцины от COVID-19 на заводе в Балтиморе 05:50
Во Флориде объявили режим ЧП из-за угрозы разлива химикатов 05:22
Названы способы сохранения и увеличения рублевых сбережений 04:47
"Авангард" победил "Ак Барс" в первом матче финала Восточной конференции КХЛ 04:17
В Канаде число заразившихся коронавирусом приближается к миллиону 03:52
Пожарные потушили огонь в ангарах с макулатурой в Нижнем Новгороде 02:52
Названо число полностью прошедших вакцинацию от COVID-19 россиян 02:32
Перестрелка в штате Алабама унесла жизни пяти человек 02:04
Свыше полумиллиарда данных пользователей Facebook попали в сеть 01:34
Городу во Флориде грозит эвакуация из-за токсичной воды 00:47
"Ростов" - "Спартак" - онлайн-трансляция матча 24-го тура РПЛ 00:05
Россиянин Мурлычкин стал чемпионом мира по скоростному спуску на коньках 03.04.2021
В Иордании произведены аресты в связи с попыткой переворота 03.04.2021
Виновник смертельной аварии в Москве ранее был лишен прав 03.04.2021
"Застава Ильича" и "Асса" вошли в коллекцию Роттердамского кинофестиваля 03.04.2021
Блогерша из Киева предпочла Москву для карьеры 03.04.2021
Вышел трейлер фильма "Черная вдова" 03.04.2021
В Вооруженных силах привили от коронавируса более 425 тысяч военнослужащих 03.04.2021
Совершивший смертельное ДТП водитель каршеринга уходил от полиции 03.04.2021
Суд арестовал опекунов, которые истязали 10-летнюю девочку в Новой Москве 03.04.2021
"Большой удмуртский диктант" прошел в десятый раз 03.04.2021
В Москве два человека погибли в аварии с машиной каршеринга 03.04.2021
Число пострадавших в железнодорожной катастрофе на Тайване возросло до 186 03.04.2021
В Ленобласти сгорел мебельный цех 03.04.2021
Три человека погибли в результате стрельбы в американском Мэриленде 03.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не остаться без квартиры и с долгами по ипотеке после развода
Как не остаться без квартиры и с долгами по ипотеке после развода
Какие изменения ждут россиян в апреле
Какие изменения ждут россиян в апреле
Фоторепортаж: Как выглядит кинотеатр "Художественный" после реставрации
Фоторепортаж: Как выглядит кинотеатр "Художественный" после реставрации
04.04.2021 05:00
Рубрика: Экономика

Продавцы люксовых товаров ради клиентов пошли на беспрецедентные меры

Текст: Татьяна Ткачёва
Рынки модной одежды, ювелирных украшений, дорогой косметики и других предметов роскоши достойно пережили коронавирусные потрясения и вновь готовы к развитию. Такой вывод следует из данных исследования международной рекрутинговой компании Hays (есть в распоряжении "РГ").
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На фоне кризиса, вызванного пандемией, штаб-квартиры международных компаний в сфере люкс внедряли режим экономии. Им пришлось пересмотреть структуры внутри брендов, перераспределить функционал между сотрудниками, а иногда и сократить часть персонала. При этом зарплаты в индустрии в целом остались неизменны.

Фото: пресс-служба
Парфюмерные компании выпустили обновления давно знакомых ароматов

В Hays отметили явную тенденцию к развитию российского бизнеса - здесь активно выделяли деньги на наем экспертных сотрудников. В новых условиях компании начали переходить в режим омниканальности (связывая в систему все каналы коммуникаций с клиентами). Прежде для люкса он не был характерен. Другой сильный тренд - объединение клиентских баз у компаний из смежных индустрий. К примеру, фэшн и бьюти, премиальные вещи и алкоголь.

"Производители вкладывались в расширение и обновление коллекций, развитие конкретных категорий, - рассказала консультант направления люкс Малика Исаева. - Одной из главных тенденций года в бьюти-индустрии стала локализация и ориентация на российский бизнес. Создается "life-style-видение" - определение образа жизни клиента, выстраивается его путь прихода к услуге или продукту, идет плотная работа с локальными инфлюенсерами. Пиар продолжает уходить от классического офлайн-продвижения в глянце к цифровым форматам. Продолжается развитие собственной розницы, открываются временные корнеры".

На рынке модной одежды и в ювелирном бизнесе в условиях сокращения структур основными инструментами выживания стали прочные связи с постоянными клиентами, высокий уровень сервиса, скорость и гибкость. Прогнозы на 2021 год делать непросто, поскольку сложная эпидемиологическая ситуация продолжает влиять и на работу бизнеса, и на покупательскую способность потребителя.

"Мы ожидаем, что спрос на сотрудников, работающих в направлении продаж, сохранится на текущем уровне или будет расти. Просматривается тенденция на постепенное возвращение к подбору по направлениям маркетинг, баинг (подбор ассортимента для бутиков) и категорийный менеджмент", - добавила старший консультант направления люкс Карина Савочкина.

Пятерку самых востребованных позиций на рынке luxury возглавляет продавец-консультант. В условиях экономии компаниям требуются эксперты с собственной клиентской базой. Также ищут управляющих бутиками, коммерческих менеджеров, имеющих опыт работы с ритейлом и e-commerce. А еще тренеров по развитию персонала (для роста продаж) и маркетологов, в особенности директорского уровня - способных быстро перестроить стратегию компании в изменившихся условиях.

Экономика Бизнес Экономика Бизнес Крупные компании Экономика Работа Занятость Экономика Работа Зарплата

Главное сегодня

Президент Аргентины пояснил на своем примере важность вакцинации
Названо число полностью прошедших вакцинацию от COVID-19 россиян
В Госдуме ответили на слова главы Минобороны ФРГ о росте вызовов из-за РФ
В ДНР из-за обстрела украинских силовиков погиб ребенок
Глава Роснедр рассказал, на сколько лет России хватит запасов нефти
В Минтруде рассказали, как заранее узнать о льготах и выплатах
Минэнерго рассказало, как демпфер повлиял на цены на бензин