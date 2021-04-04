Продавцы люксовых товаров ради клиентов пошли на беспрецедентные меры

Рынки модной одежды, ювелирных украшений, дорогой косметики и других предметов роскоши достойно пережили коронавирусные потрясения и вновь готовы к развитию. Такой вывод следует из данных исследования международной рекрутинговой компании Hays (есть в распоряжении "РГ").

На фоне кризиса, вызванного пандемией, штаб-квартиры международных компаний в сфере люкс внедряли режим экономии. Им пришлось пересмотреть структуры внутри брендов, перераспределить функционал между сотрудниками, а иногда и сократить часть персонала. При этом зарплаты в индустрии в целом остались неизменны.

В Hays отметили явную тенденцию к развитию российского бизнеса - здесь активно выделяли деньги на наем экспертных сотрудников. В новых условиях компании начали переходить в режим омниканальности (связывая в систему все каналы коммуникаций с клиентами). Прежде для люкса он не был характерен. Другой сильный тренд - объединение клиентских баз у компаний из смежных индустрий. К примеру, фэшн и бьюти, премиальные вещи и алкоголь.

"Производители вкладывались в расширение и обновление коллекций, развитие конкретных категорий, - рассказала консультант направления люкс Малика Исаева. - Одной из главных тенденций года в бьюти-индустрии стала локализация и ориентация на российский бизнес. Создается "life-style-видение" - определение образа жизни клиента, выстраивается его путь прихода к услуге или продукту, идет плотная работа с локальными инфлюенсерами. Пиар продолжает уходить от классического офлайн-продвижения в глянце к цифровым форматам. Продолжается развитие собственной розницы, открываются временные корнеры".

На рынке модной одежды и в ювелирном бизнесе в условиях сокращения структур основными инструментами выживания стали прочные связи с постоянными клиентами, высокий уровень сервиса, скорость и гибкость. Прогнозы на 2021 год делать непросто, поскольку сложная эпидемиологическая ситуация продолжает влиять и на работу бизнеса, и на покупательскую способность потребителя.

"Мы ожидаем, что спрос на сотрудников, работающих в направлении продаж, сохранится на текущем уровне или будет расти. Просматривается тенденция на постепенное возвращение к подбору по направлениям маркетинг, баинг (подбор ассортимента для бутиков) и категорийный менеджмент", - добавила старший консультант направления люкс Карина Савочкина.

Пятерку самых востребованных позиций на рынке luxury возглавляет продавец-консультант. В условиях экономии компаниям требуются эксперты с собственной клиентской базой. Также ищут управляющих бутиками, коммерческих менеджеров, имеющих опыт работы с ритейлом и e-commerce. А еще тренеров по развитию персонала (для роста продаж) и маркетологов, в особенности директорского уровня - способных быстро перестроить стратегию компании в изменившихся условиях.