Районы получили мобильные ФАПы

Жители отдаленных сел в Самарской области теперь могут рассчитывать на качественную медицинскую помощь - по районам региона разъехались 19 новых мобильных фельдшерско-акушерских пунктов.

По сути это самые современные кабинеты врача на колесах на базе автобусов ПАЗ. Все оборудование, находящееся в ФАП, может работать как от сети 220 вольт - в комплекте имеется кабель и розетки для подключения, так и от бензинового генератора, который тоже находится в комплекте.

В новых ФАПах будут принимать фельдшер, педиатр и узкие специалисты. Здесь можно будет сдать анализы, сделать кардиограмму и, конечно, прививки - в том числе и от ковида. С появлением мобильных ФАПов число пунктов вакцинирования в регионе выросло до 164.