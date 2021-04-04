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04.04.2021 12:46

Энергоблок Калининской АЭС остановлен на плановый ремонт

Фото: Калининская АЭС Фото: Калининская АЭС
Фото: Калининская АЭС

3 апреля для проведения планового капитального ремонта остановлен энергоблок № 3 Калининской АЭС. Планируемый срок ремонтных работ составит 58 суток.

За это время будет выполнен ремонт турбины, реакторной установки и циркуляционных насосов, проведен контроль состояния металла основного оборудования, отгрузка отработавшего ядерного топлива.

Фото: Калининская АЭС
Система обеспечения качества Калининской АЭС соответствует стандартам

По словам главного инженера КАЭС Александра Дорофеева, помимо регламентных операций на энергоблоке будет реализовано 17 модернизационных работ, направленных на повышение безопасности и надежности оборудования. В числе основных: модернизация систем контроля защитной оболочки реакторного отделения и программно-технического комплекса верхнего уровня системы внутриреакторного контроля, обновление алгоритмов автоматизированной системы управления технологическими процессами энергоблока, замена фазы блочного трансформатора.

Все работы будут выполняться силами ремонтного и инженерно-технического персонала Калининской АЭС и Атомэнергоремонта. В общей сложности на блоке будет задействовано более 2000 человек.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область Калининская АЭС

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