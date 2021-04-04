Футболист молодежной команды "Знамени Труда" умер на поле

Игрок молодежной команды "Знамени Труда" скончался во время матча на стадионе "Торпедо" в Орехово-Зуеве. Об этом говорится в сообщении Instagram-аккаунта "Орехово-Зуевский округ".

Сообщается, что футболист умер практически мгновенно, не успев дождаться помощи врачей.

"Предварительный диагноз - аневризма сосудов головного мозга. Приносим соболезнования родным и близким", - написано в заявлении.

Отметим, что "Знамя труда" - старейший футбольный клуб России. Сейчас команда выступает в первенстве ПФЛ зоне "Запад".