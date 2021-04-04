Калужский полицейский застрелил мужчину, взявшего в заложники мать

Калужские следователи работают на месте инцидента, в ходе которого полицейский застрелил человека, сообщили в региональном управлении СКР.

В 10.30 в полицию Обнинска поступило сообщение о том, что вооруженный мужчина насильно удерживает в квартире свою мать. На место происшествия выехал наряд. Злоумышленник оказал полицейским сопротивление, ранив одного из них. Другой застрелил преступника из табельного оружия. Женщина не пострадала, жизнь раненого полицейского вне опасности.

Возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы с применением оружия и вооруженном нападении на представителя власти (статьи 127 и 318 УК РФ). Предварительно установлено, что застреленный преступник - 32-летний житель Москвы, недавно переехавший в Обнинск вместе с матерью.

- В ходе расследования будет правовая оценка как действиям злоумышленника, так и правомерности применения оружия правоохранителями, - рассказала представитель управления СКР по региону Лилия Мошкова.