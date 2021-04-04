Сетевая розница в основном придерживается соглашений о заморозке цен на сахар и подсолнечное масло в Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Туле, Воронеже, Краснодаре и других регионах. Однако в отдельных магазинах полки с товаром по фиксированной цене оказались полупустыми. Зато в большом количестве продается масло с разнообразными добавками - с каплей оливкового масла, с прованскими травами, обычное душистое нерафинированное и т.д. Такое масло не входит в соглашения о заморозке цен и существенно дороже (бывает и более 160 руб. за литр) обычного рафинированного подсолнечного масла, на которое цены зафиксированы (110 руб.). С сахаром (46 руб.) варианты ограничены: по более высокой цене встречается сахар "экстра", рафинад и тростниковый.

В сетевых магазинах Москвы дефицита сахара и подсолнечного масла нет, но в отдельных торговых точках товара недостаточно - на полках зияют дыры. В несетевых - обычное рафинированное подсолнечное масло встречается по 135,9 руб. за литр. С сахаром проблем нет нигде.

В федеральных и региональных сетях, небольших магазинах Петрозаводска сахар есть, но полки все же поредели. Цена - от 45 рублей за 0,9 кг сахара. В Ярославле лишь в местной торговой сети масло обнаружено дороже, чем указано в соглашениях. В сетевых магазинах Воронежа завышения цен нет. Но выбор невелик - на "дешевой" полке могут конкурировать всего два производителя. Товара везде достаточно. Федеральные ретейлеры даже сбрасывают несколько копеек от рекомендованной цены. В Краснодаре продуктов с избытком. Но на полках все больше сахара подороже. Встречаются и 700 граммов за 56 рублей, и килограмм за 67,99 руб. По словам сотрудников магазинов, товар относится к категории "Экстра" (максимально очищенный) и цена у него выше. А в Туле в одном из магазинов 1 апреля полки с сахаром оказались пустыми. В магазине пояснили: еще утром товар был, но к вечеру весь "смели".

По данным Росстата, с 23 по 29 марта на масло цены выросли на 0,4%, на сахар - на 0,2%. Как поясняют в ведомстве, учитываются цены не только в крупных федеральных сетях, но и в самых мелких магазинах и даже на рынках. При этом цены подсчитываются на несколько самых популярных марок товара. Это может быть не только рафинированное подсолнечное масло или сахар-песок. Такие нюансы и "портят" статистику.

В сетях полно подсолнечного масла с добавками

Участники соглашения подтверждают исполнение его условий, заверили "РГ" в Федеральной антимонопольной службе.