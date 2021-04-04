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04.04.2021 17:24
Рубрика: Происшествия

Видео: Под Калугой сгорела пригородная электричка

Текст: Антон Валагин (Калуга)

В пригородном поезде под Калугой вспыхнул пожар. В результате ЧП никто не пострадал, сообщили РИА Новости в Центральной пригородной пассажирской компании.

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Возгорание произошло в 12.12 в хвостовом вагоне электропоезда № 6306, готовившегося отправиться в Москву со станции Малоярославец.

- Локомотивная бригада эвакуировала пассажиров и вызвала пожарных. Пассажиры были отправлены экспрессом Калуга-Москва в 13.11, до Апрелевки он следовал со всеми остановками поезда 6306, - рассказали в ЦППК. Там отметили, что на движение других поездов ЧП не повлияло.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область РГ-Видео

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