Видео: Под Калугой сгорела пригородная электричка

В пригородном поезде под Калугой вспыхнул пожар. В результате ЧП никто не пострадал, сообщили РИА Новости в Центральной пригородной пассажирской компании.

Возгорание произошло в 12.12 в хвостовом вагоне электропоезда № 6306, готовившегося отправиться в Москву со станции Малоярославец.

- Локомотивная бригада эвакуировала пассажиров и вызвала пожарных. Пассажиры были отправлены экспрессом Калуга-Москва в 13.11, до Апрелевки он следовал со всеми остановками поезда 6306, - рассказали в ЦППК. Там отметили, что на движение других поездов ЧП не повлияло.