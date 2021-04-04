Синоптики назвали дату начала настоящей весны в Москве

Настоящая весна со стабильной плюсовой температурой, солнцем и теплым ветром начнется в столице в следующие выходные - 10 и 11 апреля. До того погода будет довольно непредсказуемой и холодной. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Благодаря выходу антициклона, 10 и 11 апреля уже обойдется без осадков, облака заметно поредеют, а дневной прогрев воздуха, вкупе с теплым южным ветром, усилится до плюс 9-14, да и ночами уже будет не прохладнее от минус 1 до плюс 4", - цитирует синоптика РИА Новости.

Благодаря тому, что среднесуточная температура воздуха в столице в следующие выходные окажется выше плюс 5 градусов, начнет просыпаться и природа - весну можно будет почувствовать не только по теплу и солнцу, но и по пробивающейся зелени.