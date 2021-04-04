Собянин рассказал о работе МЦК на пределе возможностей

Московское центральное кольцо (МЦК) превзошло предварительные расчеты и бьет рекорды по пассажиропотоку, разгружая метрополитен и другие виды транспорта. При этом уже сейчас оно работает на пределе своих возможностей, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что во время строительства МЦК были теоретические расчеты и споры о том, какой эффект даст появление наземной кольцевой железной дороги и сколько пассажиров ей будут пользоваться.

"Оказалось, что все самые оптимистические прогнозы, все рекорды были побиты. Сегодня МЦК, несмотря на сокращение интервала и увеличение интенсивности движения, уже работает на пределе своих возможностей", - сказал градоначальник в эфире телеканала "Россия 1".

Собянин добавил, что активно строящаяся Большая кольцевая линия (БКЛ) метро даст сопоставимый эффект - в короткие сроки она возьмет на себя пассажиров с перегруженных станций и линий подземки, таким образом разгрузив транспортную систему в целом. По словам мэра, уже сейчас такой эффект можно наблюдать на примере открытых станций БКЛ.