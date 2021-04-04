В Подмосковье погиб сын художественного руководителя студии "Непоседы"

В Подмосковье погиб сын художественного руководителя детского театра-студии "Непоседы" Елены Пинджоян Кирилл. Тело 14-летнего мальчика было найдено возле его дома в районе 23:00 - предполагается, что он упал с крыши, на которую мог попасть из окна комнаты на третьем этаже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пиар-директора студии Петро Шекшеева.

Он отметил, что никакого конфликта трагедии не предшествовало. "Что там произошло, мы пока не знаем", - объяснил Шекшеев.

Театр-студия "Непоседы" был основан Еленой Пинджоян в 1991 году - 12 апреля исполнится 30 лет с момента его создания. Выпускниками студии были многие известные сегодня российские артисты.